عملیات لایروبی و مرمت بند تغذیه مصنوعی دره گاهان تفت به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان یزد، جواد محجوبی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در مدیریت منابع آب استان یزد گفت: عملیات مرمت و لایروبی بند تغذیه مصنوعی دره گاهان تفت با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسیده و این طرح در آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵۶ هزار مترمکعب عملیات لایروبی انجام شده است که با افزایش ظرفیت بند برای کنترل و هدایت روانآبها، زمینه مدیریت مؤثرتر سیلابهای فصلی را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد ادامه داد: در بخش مرمت و استحکامبخشی این بند نیز ۴ هزار مترمکعب عملیات خشکهچینی، ۸ هزار مترمربع اجرای ژئوتکستایل، ۷۵۰ مترمکعب گراول برای حفاظت از شیب پاییندست و ۶۰۰ مترمکعب استفاده از سنگ و ملات انجام شده است.
محجوبی با بیان اینکه بندهای تغذیه مصنوعی نقش مهمی در مدیریت روانآبها و تقویت منابع آب زیرزمینی دارند، تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش ایمنی و پایداری بند، امکان کنترل بهتر سیلاب و کاهش خسارتهای احتمالی در پاییندست را فراهم کرده و از سوی دیگر با هدایت و نگهداشت روانآبها، شرایط مناسبی برای نفوذ آب و تغذیه سفرههای زیرزمینی ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیریت سیلاب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی در شرایط کمآبی استان، مرمت و لایروبی بند تغذیه مصنوعی دره گاهان تفت اقدامی مؤثر در راستای ارتقای زیرساختهای مدیریت منابع آب و افزایش تابآوری منطقه در برابر سیلاب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد در پایان گفت: بهرهبرداری از این طرح بخشی از اقدامات این شرکت برای توسعه، بهسازی و ارتقای زیرساختهای مدیریت سیلاب و تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی در استان یزد به شمار میرود.
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