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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

لیگ برتر فوتبال زنان؛

تکمیل پازل پرسپولیس با چهار خرید جدید

تکمیل پازل پرسپولیس با چهار خرید جدید

تیم فوتبال زنان پرسپولیس در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود برای حضور در فصل جدید لیگ برتر چهار بازیکن جدید به خدمت گرفت و قرارداد یکی از بازیکنان فصل گذشته خود را نیز تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در ادامه فعالیت‌های نقل‌ و انتقالاتی و با هدف تقویت و تکمیل ترکیب تیم فوتبال زنان برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر قرارداد چهار بازیکن جدید به ثبت رسید و همکاری با یکی از بازیکنان تیم نیز ادامه یافت.

بر این اساس سمیه آوج با امضای قراردادی یک‌ساله به پرسپولیس پیوست. الهه افشاردوست و سمیه اسماعیلی نیز با قراردادهایی دو ساله به جمع سرخ‌پوشان اضافه شدند.

همچنین کیمیا عباس‌زاده با امضای قراردادی دو ساله، رسماً به عضویت تیم فوتبال زنان پرسپولیس درآمد.

در ادامه برنامه باشگاه برای حفظ بازیکنان تیم قرارداد الهام عبدالرحمانی نیز به مدت دو فصل تمدید شد تا این بازیکن همچنان در جمع سرخ‌پوشان حضور داشته باشد.

تیم فوتبال زنان پرسپولیس که دومین فصل متوالی حضور خود در لیگ برتر فوتبال کشور را پیش رو دارد با حفظ بخش عمده‌ای از ترکیب فصل گذشته و جذب نفرات جدید روند تکمیل ترکیب خود را برای فصل پیش‌رو دنبال می‌کند.

کد مطلب 6924620

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