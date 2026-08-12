حجتالاسلام سید موسی حسینیمجد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: سیره پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) باید در زندگی اجتماعی و مسائل روز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در شرایطی مبعوث شد که جامعه آن روز گرفتار جاهلیت، قبیلهگرایی، جنگ، بیعدالتی، بیعفتی و زنده به گور کردن دختران بود و بعثت ایشان تحولی بزرگ در جامعه بشری ایجاد کرد.
امامجمعه ایوان خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) را «رحمت برای جهانیان» معرفی کرده است و آن حضرت در مدت ۲۳ سال رسالت، توانست پیام اسلام را در جهان گسترش دهد و منشأ تحولات گستردهای در جامعه بشری شود.
حسینیمجد تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگیهای برجسته پیامبر اکرم(ص)، اخلاق کریمانه ایشان بود و خداوند در قرآن از اخلاق عظیم پیامبر یاد کرده است؛ از این رو جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق، احترام متقابل، رعایت حقوق دیگران و عدالت نیاز دارد.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی نیز بر پایه اسلام و همراهی مردم شکل گرفت و حفظ اخلاق، وحدت و احترام متقابل باید همواره مورد توجه مسئولان و جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی باشد.
این کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: جمهوری اسلامی در برابر جریانهای مختلف، با وجود برخی رفتارها و مواضع اختلافبرانگیز، تلاش کرده است اخلاق و مصالح عمومی و حفظ وحدت جامعه را مورد توجه قرار دهد.
حسینیمجد خاطرنشان کرد: در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز باید مراقب بود که اختلافات موجب تضعیف وحدت جامعه نشود و افراد و جریانها با رعایت مصالح کشور، از ایجاد شکاف میان مردم جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: امروز یکی از مهمترین پایههای اقتدار کشور، حضور مردم، نیروهای مسلح و رهبری نظام است و دشمنان نیز به خوبی میدانند که این مؤلفهها از عوامل اصلی ثبات و قدرت جمهوری اسلامی محسوب میشوند.
امامجمعه ایوان اضافه کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش میکنند میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی اهمیت بیشتری پیدا میکند و مردم ایران نشان دادهاند که در برابر تهدید و زیادهخواهی دشمنان تسلیم نخواهند شد.
حسینیمجد یادآور شد: سیره امام حسن مجتبی(ع) نیز نشان میدهد که تصمیمهای رهبران الهی باید بر اساس مصالح اسلام و جامعه اتخاذ شود؛ آن حضرت در شرایطی که یاران کافی در اختیار نداشت، برای حفظ اساس اسلام صلح را پذیرفت و امام حسین(ع) نیز در شرایطی متفاوت، در برابر انحراف و ظلم قیام کرد.
وی افزود: امروز نیز مسئولان باید با درک شرایط کشور، از سخنان و رفتارهایی که موجب تضعیف روحیه مردم یا ایجاد اختلاف در جامعه میشود پرهیز کنند.
امامجمعه ایوان خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف، تفرقه و اسلامهراسی به این مکتب ضربه بزنند و نمونه آن را میتوان در جریانهای تروریستی مانند داعش مشاهده کرد که با سوءاستفاده از نام اسلام، جنایات گستردهای انجام دادند.
حسینیمجد تصریح کرد: مقابله با جریانهای تکفیری و تروریستی نیز با ایستادگی نیروهای مقاومت و رزمندگان اسلام دنبال شد و شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر رزمندگان در این مسیر نقش مهمی ایفا کردند.
وی بیان کرد: امروز نیز جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم، ولایت، نیروهای مسلح و باورهای دینی خود مسیر انقلاب را ادامه میدهد و دشمنان نباید تصور کنند که با فشار و تهدید میتوانند ملت ایران را از آرمانهای خود جدا کنند.
این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به سادهزیستی رهبران انقلاب اسلامی گفت: بررسی زندگی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نشان میدهد که زندگی آنان بر پایه سادهزیستی، زهد و پرهیز از تجملات استوار بوده و این ویژگی از شاخصههای مهم رهبران الهی به شمار میرود.
حسینیمجد خاطرنشان کرد: مردم ایران در طول سالهای گذشته در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کردهاند و امروز نیز با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت میتوانند از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.
وی تأکید کرد: مکتب پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) همچنان چراغ هدایت جامعه است و اگر اخلاق، وحدت، بصیرت و ولایتمداری مورد توجه قرار گیرد، کشور میتواند با قدرت بیشتری در برابر مشکلات و توطئههای دشمنان ایستادگی کند.
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