https://mehrnews.com/x3cN4c ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ کد مطلب 6914987 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ مراسم عزاداری روز بیست و هشتم صفر در شفت شفت- در این فیلم، مراسم عزاداری روز بیست و هشتم صفر در شفت را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6914987 کپی شد مطالب مرتبط بوشهر غرق در عزا و ماتم شد؛ از عزاداری سنتی تا قرائت زیارت ازبعید دستههای عزاداری ۲۸ صفر در خیابانهای قروه به حرکت درآمد تجلی شکوه عزاداری؛ ۲۸ صفر در دیار آفتاب غرق در سوگ است برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر شفت استان گیلان
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