به گزارش خبرنگار مهر، قروه صبح چهارشنبه همزمان با ۲۸ صفر، رنگ و بوی عزا به خود گرفته و هیئت‌های مذهبی با برگزاری دسته‌های عزاداری، یاد و نام پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) را گرامی می‌دارند.

از اولین ساعات امروز، دسته‌های عزاداری در بخش‌هایی از شهر قروه به حرکت درآمده‌اند و مردم نیز با حضور در مسیر حرکت هیئت‌ها، در این آیین سوگواری مشارکت دارند.

خیابان‌های قروه در سوگ پیامبر اکرم (ص)

نوای نوحه و مرثیه‌خوانی مداحان اهل بیت (ع) در خیابان‌های قروه طنین‌انداز شده و پرچم‌های عزا و هیئت‌های سوگوار، جلوه‌ای متفاوت به فضای شهر بخشیده است.

در این مراسم، هیئت‌های مذهبی با حضور جوانان، نوجوانان و دیگر اقشار مردم در قالب دسته‌های عزاداری حرکت می‌کنند و مداحان نیز به نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی می‌پردازند.

دمام‌زنی و طبل‌زنی نیز از دیگر بخش‌های این آیین است که با حضور جوانان هیئتی برگزار می‌شود و حال‌وهوای عزاداری ۲۸ صفر را در شهر قروه پررنگ‌تر کرده است.

حضور مردم در آیین‌های سوگواری

مردم قروه با حضور در دسته‌های عزاداری، در غم رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به سوگ نشسته‌اند.

مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی شهرستان نیز امروز میزبان برنامه‌های مختلف عزاداری هستند و مجالس سوگواری، نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

حضور خانواده‌ها و جوانان در این مراسم، از جلوه‌های قابل توجه عزاداری ۲۸ صفر در قروه است؛ آیینی که هر سال با مشارکت مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

برنامه‌های عزاداری ۲۸ صفر در قروه با حضور مردم ادامه خواهد داشت و مردم در ادامه این روز با حضور در مجالس سوگواری، یاد و خاطره پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) را گرامی می‌دارند.

امروز خیابان‌های قروه صحنه حضور هیئت‌های عزادار و مردمی است که در سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، در کنار یکدیگر به سوگواری پرداخته‌اند.