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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

توسعه زیرساخت‌های فهرج در هفته دولت؛ ۶ طرح جدید به بهره‌برداری رسید

توسعه زیرساخت‌های فهرج در هفته دولت؛ ۶ طرح جدید به بهره‌برداری رسید

فهرج- بخشدار بخش مرکزی فهرج گفت: به مناسبت هفته دولت تعداد ۶ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ۷۹ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرنود، عصر سه شنبه در حاشیه بهره‌برداری از طرح‌های هفته دولت به خبرنگاران گفت: آسفالت معابر روستای برج اکرم به مساحت ۲۱ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه ایستگاه موتوری دهیاری برج اکرم نیز با زیر بنای ۶ هزار مترمربع و اعتبار ۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید افزود: بهره‌برداری از این مجموعه موجب ارتقای توان عملیاتی دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در منطقه خواهد شد.

بخشدار مرکزی فهرج همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساختمان دهیاری و شورای روستای برج اکرم خبر داد و گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع و با اعتبار ۵ میلیارد تومان احداث می‌شود.

فرنود، ادامه داد: ۲ باب سردخانه و واحد بسته‌بندی خرما نیز در روستاهای نعیم‌آباد و رکن‌آباد به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: سردخانه و واحد بسته‌بندی خرما در روستای نعیم‌آباد با ظرفیت هزار و ۳۰۰ تن و اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و سردخانه و واحد بسته‌بندی روستای رکن‌آباد با ظرفیت ۳۰۰ تن و اعتبار ۱۸ میلیارد تومان احداث شده است.

فرنود، گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۱۰ کیلوواتی روستای ماهیدشت نیز از دیگر طرح‌هایی است که امروز به بهره‌برداری رسید و این نیروگاه با مشارکت بخش خصوصی و اعتبار ۹ میلیارد تومان احداث شده است.

کد مطلب 6927742

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