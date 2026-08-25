به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرنود، عصر سه شنبه در حاشیه بهرهبرداری از طرحهای هفته دولت به خبرنگاران گفت: آسفالت معابر روستای برج اکرم به مساحت ۲۱ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ایستگاه موتوری دهیاری برج اکرم نیز با زیر بنای ۶ هزار مترمربع و اعتبار ۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید افزود: بهرهبرداری از این مجموعه موجب ارتقای توان عملیاتی دهیاریها و دستگاههای خدماترسان در منطقه خواهد شد.
بخشدار مرکزی فهرج همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساختمان دهیاری و شورای روستای برج اکرم خبر داد و گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع و با اعتبار ۵ میلیارد تومان احداث میشود.
فرنود، ادامه داد: ۲ باب سردخانه و واحد بستهبندی خرما نیز در روستاهای نعیمآباد و رکنآباد به بهرهبرداری رسید.
وی بیان کرد: سردخانه و واحد بستهبندی خرما در روستای نعیمآباد با ظرفیت هزار و ۳۰۰ تن و اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و سردخانه و واحد بستهبندی روستای رکنآباد با ظرفیت ۳۰۰ تن و اعتبار ۱۸ میلیارد تومان احداث شده است.
فرنود، گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۱۰ کیلوواتی روستای ماهیدشت نیز از دیگر طرحهایی است که امروز به بهرهبرداری رسید و این نیروگاه با مشارکت بخش خصوصی و اعتبار ۹ میلیارد تومان احداث شده است.
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