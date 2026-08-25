افتتاح ۵۵ طرح با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد ریال در شهرستان فهرج

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رهگویی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و هفته وحدت گفت: این طرحها در حوزههای آب، برق، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، ورزش و جوانان، توسعه روستایی و خدمات حمایتی اجرا و افتتاح میشوند.
وی با اشاره به طرحهای حوزه آب افزود: پنج طرح با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد تومان در این حوزه آماده افتتاح و کلنگزنی است که شامل اجرای خط انتقال آب روستایی، احداث مخازن ذخیره آب در روستاهای شورآباد، دهنو و شیخعلیخان و حفر چاه در شهر فهرج و دهنو اسلامآباد میشود.
فرماندار فهرج ادامه داد: با بهرهبرداری از چاههای حفرشده، بخش قابل توجهی از تنشهای آبی در شهرهای فهرج و دهنو اسلامآباد برطرف خواهد شد و همچنین ۱۳ پروژه شامل توسعه خطوط انتقال، توسعه شبکه، احداث ایستگاههای پمپاژ و مخازن آب در سطح شهرستان در حال اجراست.
رهگویی از اجرای بیش از ۶۱ پروژه برق با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: نصب ۱۸ دستگاه ترانس و اجرای ۲۶ کیلومتر توسعه شبکه از جمله طرحهای این حوزه است.
وی گفت: ۴۴ پروژه دیگر نیز در حوزه برق در دست اجرا و در مرحله کلنگزنی قرار دارد که نصب ۱۷ دستگاه ترانس و اجرای ۲۰ کیلومتر توسعه شبکه را شامل میشود.
فرماندار فهرج با اشاره به مطالبات مردم در حوزه راه گفت: قرارداد اجرای مسیر فهرج به بخش نگین کویر منعقد شده و از مجموع هفت کیلومتر این مسیر، چهار کیلومتر اجرا و سه کیلومتر نیز بهصورت ریگلاژی در حال انجام است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و دستور استاندار، عملیات ادامه آسفالت این مسیر بهزودی آغاز میشود.
رهگویی، بیان کرد: بیش از ۱۰ قرارداد فعال در حوزه راهداری وجود دارد که شامل اجرای ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت، ۱۵ کیلومتر آسفالت راههای روستایی، روکش ۴۸ کیلومتر از محور شورگز-فهرج، اجرای ۵۰ کیلومتر راه در محورهای شهرستان و ۲۰ کیلومتر راه در محور بم-فهرج است.
وی گفت: پنج کیلومتر روکش آسفالت نیز آماده افتتاح است که ۲.۵ کیلومتر آن در مسیر فهرج-ماهیدشت و ۲.۵ کیلومتر در مسیر فهرج به سمت نرماشیر و حدفاصل ایستگاه راهآهن اجرا شده است.
فرماندار فهرج از آغاز اجرای پروژه ۸۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان آغاز شده و در مرحله نخست، آمادهسازی ۱۳ هکتار در حال انجام است.
وی گفت: در فاز نخست حدود ۷۰ قطعه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن آماده و پس از تکمیل عملیات آمادهسازی از سوی راه و شهرسازی، برای ساخت به بنیاد مسکن تحویل داده میشود.
رهگویی، ادامه داد: موضوع اختصاص زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت نیز در ادامه همین پروژه پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام گفت: سایت اداری فهرج که ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرستان و ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی تکمیل میشود و پیشبینی میشود این مجتمع در دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
فرماندار فهرج افزود: با افتتاح سایت اداری، امکان استقرار بیش از ۱۰ اداره در این مجتمع فراهم خواهد شد و مردم میتوانند خدمات اداری را در یک مجموعه دریافت کنند.
وی همچنین از پیشرفت ۵۰ درصدی مجتمع فرهنگی فهرج خبر داد و گفت: اعتبار مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته شده است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات، عملیات اجرایی آن به پایان برسد.
رهگویی، در ادامه گفت: سالن ورزشی بخش نگین کویر نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اختصاص اعتبار، بهزودی تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
فرماندار فهرج با اشاره به محور فهرج-ریگان گفت: عملیات اجرایی زیرسازی این محور در حال انجام است و تاکنون دو کیلومتر از مسیر آمادهسازی شده و ادامه عملیات نیز در دست اجراست.
رهگویی، از اجرای چهار طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: احداث سردخانه، بستهبندی محصولات، لولهگذاری و اجرای آبیاری کمفشار از جمله این طرحهاست.
وی افزود: ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کشاورزی و خرید ادوات به مردم پرداخت شده و ۳۶ میلیارد تومان نیز برای خرید ادوات کشاورزی اختصاص یافته است و همچنین ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید دام به متقاضیان پرداخت شده است.
فرماندار فهرج ادامه داد: چهار واحد مرغداری با ظرفیت تولید ۵۵ هزار قطعه در شهرستان فعال است و دو طرح مرغداری دیگر نیز در حال پیگیری و اجراست.
وی از واگذاری زمین برای اجرای ۱۱ طرح سرمایهگذاری در فهرج خبر داد و گفت: این طرحها در حوزههای مختلف در حال اجرا و پیگیری هستند.
رهگویی، با دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در فهرج گفت: شهرستان فهرج برای حضور سرمایهگذاران فرش قرمز پهن میکند و تلاش میکنیم مسائل و مشکلات سرمایهگذاران را از طریق استانداری، معاونان استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی پیگیری و در کوتاهترین زمان برطرف کنیم.
فرماندار فهرج همچنین از اجرای یک طرح بخش خصوصی در حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت: احداث سردخانه زیر صفر با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این سردخانه برای نگهداری مرغ منجمد، گوشت و دیگر مواد پروتئینی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رهگویی، با اشاره به اقدامات دامپزشکی در شهرستان بیان کرد: در سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین، ۱۲۲ هزار رأس دام سبک و چهار هزار نفر شتر واکسینه شدهاند و همچنین ۲۰۰ هزار مترمربع از اماکن دامی در شهرستان سمپاشی شده است.
وی از افتتاح سه طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: زمینهای چمن مصنوعی در روستاهای مختلف شهرستان با هدف توسعه ورزش و کاهش آسیبهای اجتماعی احداث شدهاند.
فرماندار فهرج افزود: بیش از ۷۵ میلیارد تومان طرح در حوزه توسعه روستایی آماده افتتاح است که شامل آسفالت معابر، اجرای روشنایی، احداث ساختمان ایستگاههای آتشنشانی، جدولگذاری و توسعه زیرساختهای روستایی میشود.
رهگویی، همچنین گفت: حدود ۶۰ میلیارد تومان طرح حمایتی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی اجرا شده است که احداث واحدهای مددجویی، لولهکشی گاز، ساخت سرویس بهداشتی و حمام و تعمیر و بهسازی مسکن مددجویان را شامل میشود.
فرماندار فهرج با قدردانی از همراهی مردم، مدیران دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه گفت: رسانهها مشکلات مردم را بهگونهای مطرح میکنند که زمینه پیگیری و رفع آنها فراهم شود.
وی در پایان ضمن عذرخواهی از مردم بابت تأخیر در اجرای برخی پروژهها، بهویژه مسیر فهرج به بخش نگین کویر، اظهار امیدواری کرد این طرحها با پیگیری مسئولان هرچه سریعتر به نتیجه برسد و با تداوم وحدت و انسجام، گامهای بلندی برای توسعه شهرستان فهرج برداشته شود.
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