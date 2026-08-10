اطلاعیه مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ضمن تسلیت و تعزیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمدبن عبدالله(صلی الله علیه و آله) و شهادت دو فرزند گرامی اش، حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و حضرت امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) اعلام کرد: به اطلاع عموم مومنین و عزاداران شهر تبریز می‌رساند مراسم اجتماع و سوگواری روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه همزمان با ۲۸ صفرالمظفر و پنجشنبه ۲۲ مردادماه مصادف با آخر صفرالمظفر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان ساعت تبریز به طرف مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و با اقامه نماز ظهر و عصر در این مکان مقدس خاتمه خواهد یافت.

از عموم مردم خداجو و مومن آذربایجان شرقی برای تعظیم و تکریم این ایام گرامی و حزن انگیز برای حضور در برنامه‌های مختلف در حسینیه ها، تکایا، مسجد و سطح شهرها دعوت می شود.