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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

اطلاعیه مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در تبریز

اطلاعیه مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر در تبریز

تبریز- مراسم اجتماع عزاداری سوگواری سالروز رحلت پیامبر اعظم، امام حسن مجتبی و امام رضا(علیهم السلام) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ضمن تسلیت و تعزیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمدبن عبدالله(صلی الله علیه و آله) و شهادت دو فرزند گرامی اش، حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و حضرت امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) اعلام کرد: به اطلاع عموم مومنین و عزاداران شهر تبریز می‌رساند مراسم اجتماع و سوگواری روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه همزمان با ۲۸ صفرالمظفر و پنجشنبه ۲۲ مردادماه مصادف با آخر صفرالمظفر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان ساعت تبریز به طرف مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و با اقامه نماز ظهر و عصر در این مکان مقدس خاتمه خواهد یافت.

از عموم مردم خداجو و مومن آذربایجان شرقی برای تعظیم و تکریم این ایام گرامی و حزن انگیز برای حضور در برنامه‌های مختلف در حسینیه ها، تکایا، مسجد و سطح شهرها دعوت می شود.

کد مطلب 6913352

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