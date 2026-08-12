۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در ایذه و دزپارت کشف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمتالله بسطامی چهارشنبه شب در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به مطالبات مردمی و افزایش بسیار زیاد دما، بررسی و رصد فعالیتهای غیرمجاز در حوزه اتصال ماینرها به شبکه بهصورت ویژه و مستمر در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، موفق به شناسایی دو نفر از افرادی شدند که با اتصال غیرمجاز دستگاههای ماینر به شبکه برق، زمینهساز اختلال در توزیع پایدار انرژی بودند.
سرهنگ بسطامی ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران ضمن شناسایی محل سکونت متهمان، در بازرسی از این مکان تعداد ۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز متصل به شبکه برق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی ایذه بیان کرد: متهمان دستگیر شده بههمراه پرونده تشکیلشده برای سیر مراحل قانونی، به دستگاه قضایی معرفی شدند و اقدامات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دا
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