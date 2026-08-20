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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

حفاران غیرمجاز در شهرستان لالی دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز در شهرستان لالی دستگیر شدند

اهواز - فرمانده انتظامی لالی از کشف یک دستگاه گنج‌یاب و دستگیری سه حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا مردانی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی استان و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، کارکنان پلیس اطلاعات این فرماندهی موفق به شناسایی تعدادی از حفاران غیرمجاز اشیای عتیقه شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، سه حفار غیرمجاز را دستگیر و یک دستگاه گنج‌یاب کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لالی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این رابطه و انتقال آن به پارکینگ اظهار کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به همراه اقلام کشف شده راهی دادسرا شدند.

کد مطلب 6922363

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