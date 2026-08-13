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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

افزایش چشم گیر مجوزهای رسانه ای در اردبیل

افزایش چشم گیر مجوزهای رسانه ای در اردبیل

اردبیل - نائب‌رئیس خانه مطبوعات کشور با نقد رشد کمی بی‌رویه مجوزهای رسانه‌ای، تأکید کرد این سیاست به بهای نادیده‌گرفتن آموزش‌های تخصصی و پرورش نیروی انسانی کیفی تمام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب احمدی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان اردبیل، ضمن تقدیر از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای، اظهار کرد: با کمال خرسندی اعلام می کنیم که خبرگزاری مهر در زمینه استعدادیابی و پرورش نیروی انسانی، گامی پیشرو برداشته است.

افزایش چشم گیر مجوزهای رسانهای در اردبیل

وی افزود: در حال حاضر ۳۱۰ رسانه شامل نشریات چاپی، الکترونیکی برخط و غیربرخط در استان اردبیل موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده اند. از این تعداد، ۲۴۸ عضو خانه مطبوعات استان هستند و از نظر کمّی، استان اردبیل رتبه ۱۴ کشوری را از حیث تعداد رسانه ها به خود اختصاص داده است. با این حال، تعداد رسانه ها از خبرنگاران فعال بیشتر است و این ناترازی آشکار در نیروی انسانی متخصص به چشم می خورد.

مدیر عامل خانه مطبوعات استان اردبیل گفت: متأسفانه در سال های گذشته، صدور مجوزها با تربیت و پرورش نیروی انسانی هماهنگ نبوده و اگرچه از لحاظ کمّی رشد داشته ایم، اما از نظر کیفی با عقب ماندگی مواجه هستیم. برای جبران این کاستی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نائب رئیس خانه مطبوعات کشور گفت:در دهه ۹۰، استان اردبیل میزبان دوره هایی با تدریس اساتید برجسته علوم ارتباطات از تهران بود که خروجی ارزشمندی به همراه داشت. بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران کنونی، حاصل آن دوره ها هستند و نه تنها از شیوایی قلم بالایی برخوردارند، بلکه خود به پرورش نیروهای تازه وارد و ورودشان به عرصه رسانه استان همت گماردهاند.

احمدی ادامه داد: با ظهور رسانه های نوین، شکل و شمایل رسانه ها دچار دگرگونی اساسی شده است. در گذشته، روزنامه های چاپی با چسب و قیچی صفحات را می آراستند و تعداد چاپخانه ها در استان بسیار محدود و انگشت شمار بود؛ هفته نامه ها نیز شاید به یکی دو یا نهایت یازده عنوان می رسید. اما امروز، نسل جدید رسانه ها در فضای اینترنت و بسترهای دیجیتال فعالیت می کنند و تلفن همراه به یکی از اصلی ترین ابزارهای اطلاع رسانی تبدیل شده که حتی سالمندان نیز به راحتی از آن بهره میبرند.

وی افزود: خبرگزاری ها نیز از وب یک و نسل اولیه، به وب دو و اکنون به وب سه و فراتر از آن وارد شده اند. این تحولات، همگام با پیشرفت علم و فناوری، نحوه تولید و مصرف محتوا را دگرگون ساخته است. اگرچه روزنامه های چاپی بخشی از مخاطبان خود را از دست داده و به شبکه های اجتماعی کوچ کرده اند، اما رسانه ها ناگزیرند خود را با این تغییرات وفق دهند؛ به ویژه با ورود هوش مصنوعی، آموزش و تحول در ساختار رسانه ها ضروری می شود، چراکه علم ارتباطات جریانی سیال و پویاست و هر روز افق های تازهای می گشاید.

مدیر عامل خانه مطبوعات استان اردبیل گفت: رسانه های خبری دنیا، متناسب با نیاز مخاطب، محتوای خود را تغییر می دهند. هم اکنون اگر آماری میدانی از استان اردبیل داشته باشیم، بیشترین و سریعترین خبرها در اینستاگرام منتشر می شوند و مخاطبان گسترده ای دارند؛ اما احتما فردا پلتفرمی دیگر جایگزین آن شود.

وی ادامه داد: خبرگزاری ها نیز خوشبختانه از قالب صرفاً متنی خارج شده و به تولید محتوای چندرسانه ای شامل فیلم، گزارش، پادکست و حتی انیمیشن روی آورده اند که این تنوع، الزام عصر رسانه های نوین است.

احمدی ادامه داد: امید که خبرگزاری مهر به عنوان یکی از خبرگزاری های پیشرو و تأثیرگذار در استان اردبیل و سراسر کشور، همواره در مسیر تعالی گام بردارد. سرمایه اصلی شما مخاطبان شما هستند و آرزومندیم که همواره بر تعدادشان افزوده شود. در پایان، خداقوت و توفیق روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

کد مطلب 6915444

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