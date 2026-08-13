خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ انتخاب شهردار جدید رباط‌کریم حالا وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است؛ شورایی که پس از پایان کار شهردار پیشین و آغاز فعالیت سرپرست، باید از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های اجرایی و مدیریتی، فردی را برای اداره یکی از شهرهای مهم جنوب‌غرب استان تهران برگزیند.

محمدتقی قاسمی‌لو، رئیس شورای اسلامی شهر رباط‌کریم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان مهلت دریافت رزومه‌ها ۱۸ نفر آمادگی خود را برای تصدی شهرداری اعلام کرده‌اند.

وی افزود: در میان این افراد، نام‌هایی از مدیران فعلی و سابق شهرداری‌های منطقه و همچنین مدیران اجرایی با سابقه فعالیت در دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود.

رئیس شورای شهر رباط کریم گفت: به هیچ وجه قصد نداریم دوره سرپرستی شهرداری طولانی و اختلالی در خدمات رسانی به مردم ایجاد شود.

اهمیت این رقابت از آنجا بیشتر شده که شهرداری رباط‌کریم در هفته‌های اخیر با تغییر مدیریتی روبه‌رو بوده است. خبر تأیید استعفای شهردار رباط‌کریم در چهارم مرداد منتشر شد و پس از آن، مدیریت شهرداری وارد مرحله سرپرستی شد.

اکنون شورا باید از میان گزینه‌هایی که رزومه خود را ارائه کرده‌اند، فردی را انتخاب کند که علاوه بر داشتن شرایط قانونی، بتواند برنامه‌ای مشخص برای اداره شهری با مسائل متنوع عمرانی، خدماتی، ترافیکی و اقتصادی ارائه دهد.

فرماندار سابق در میان گزینه‌ها

در فهرست اعلام‌شده، نام امید احمدی، فرماندار سابق رباط‌کریم، بیش از دیگر گزینه‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

احمدی پیش از این مدیریت اجرایی شهرستان رباط‌کریم را بر عهده داشته و شناخت او از ساختار اداری، ظرفیت‌های منطقه و مسائل شهرستان می‌تواند یکی از نقاط قوت رزومه او برای تصدی مدیریت شهری تلقی شود.

با این حال، داشتن سابقه مدیریت اجرایی لزوماً به معنای انتخاب شدن نیست و تصمیم نهایی در اختیار شورای اسلامی شهر خواهد بود.

در میان دیگر گزینه‌های مطرح‌شده، نام حسینی، شهردار فعلی چهاردانگه نیز دیده می‌شود، حضور شهردار شاغل در یک شهر دیگر، رقابت را از سطح گزینه‌های محلی فراتر برده و نشان می‌دهد شورا به دنبال بررسی طیف متنوعی از مدیران شهری است.

اصغر پارسا، شهردار سابق رباط‌کریم، نیز از دیگر چهره‌های حاضر در این فهرست است، سابقه مدیریت مستقیم در همین شهر می‌تواند برای شورایی که به دنبال گزینه‌ای آشنا با ساختار شهرداری و مسائل محلی است، اهمیت داشته باشد.

همچنین نام ناصری‌پور، شهردار اسبق اسلامشهر در میان گزینه‌ها مطرح شده است؛ مدیری که سابقه فعالیت در یکی از شهرهای پرجمعیت جنوب استان تهران را دارد.

سرپرست فعلی شهرداری هم در رقابت است

براز، سرپرست فعلی شهرداری رباط‌کریم نیز در میان افرادی قرار دارد که برای تصدی این سمت رزومه ارائه کرده‌اند.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که سرپرست فعلی، در دوره انتقالی، با بخشی از مسائل جاری شهرداری و مدیریت روزمره مجموعه درگیر است و در صورت انتخاب، می‌تواند بدون فاصله زمانی از مدیریت موقت به مدیریت رسمی منتقل شود.

در کنار او، امامی، معاون سابق شهرسازی شهردار رباط‌کریم و صفرعلی رضایی، مسئول حراست شهرداری شهریار نیز از دیگر گزینه‌های مطرح‌شده هستند.

ترکیب این افراد نشان می‌دهد گزینه‌های شورای شهر تنها به مدیران ارشد فعلی یا سابق شهرداری محدود نشده و افرادی با سابقه تخصصی در حوزه‌هایی مانند شهرسازی و مدیریت اداری نیز در این فرآیند حضور دارند.

پاکمهر؛ گزینه‌ای که رزومه نداد

در روزهای گذشته نام پاکمهر، شهردار فعلی نصیرشهر نیز در برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شهرداری رباط‌کریم مطرح شده بود.

با این حال، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره فهرست نهایی، پاکمهر برای تصدی شهرداری رباط‌کریم رزومه‌ای ارائه نکرده است.

این موضوع نشان می‌دهد میان نام‌هایی که در فضای رسانه‌ای به عنوان گزینه مطرح می‌شوند و افرادی که رسماً وارد فرآیند بررسی شورا شده‌اند، تفاوت وجود دارد؛ موضوعی که در دوره‌های انتخاب شهردار معمولاً موجب شکل‌گیری گمانه‌زنی‌های متعددی می‌شود.

مدیران شهری تهران و یک شهردار سابق بروجرد

فهرست ۱۸ نفره، به چهره‌های شناخته‌شده منطقه محدود نمی‌شود.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، افرادی با سابقه مدیریت در مناطق شهرداری تهران، یک شهردار سابق بروجرد و همچنین یکی از فرمانداران دولت قبل در یکی از شهرستان‌های شمال کشور نیز در میان متقاضیان حضور دارند.

این تنوع، انتخاب را برای شورای شهر هم گسترده‌تر و هم پیچیده‌تر می‌کند. شورا اکنون با مجموعه‌ای از رزومه‌ها مواجه است که از مدیریت مستقیم شهری تا مدیریت اجرایی دولتی و تخصص‌های درون‌شهرداری را دربرمی‌گیرد.

اما در نهایت، آنچه می‌تواند یک گزینه را از دیگری متمایز کند، صرفاً عنوان‌های مدیریتی گذشته نیست؛ بلکه میزان شناخت از مسائل رباط‌کریم، توانایی اداره مجموعه شهرداری، برنامه مالی، تجربه مدیریت منابع انسانی و توان اجرای پروژه‌های شهری است.

انتخاب شهردار؛ فراتر از انتخاب یک مدیر

انتخاب شهردار در ساختار مدیریت شهری کشور، به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران تصمیمی است که مستقیماً بر کیفیت خدمات روزمره شهروندان اثر می‌گذارد؛ از جمع‌آوری پسماند و نگهداشت معابر گرفته تا پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، درآمدهای پایدار، ساخت‌وساز و توسعه فضای عمومی شهر.

سیدکمال الدین میرجعفریان به خبرنگار مهر گفت: شهردار تنها مدیر اجرایی شهرداری نیست؛ او باید بتواند با شورای شهر، فرمانداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای دولتی و عمومی تعامل کند.

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ نیز مقرر می‌کند شوراهای اسلامی شهر، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط قانونی انتخاب و مدارک و مستندات لازم را برای صدور حکم به مرجع مربوط ارائه کنند. این آیین‌نامه همچنین برای شهردار شرایطی در زمینه تحصیلات، سابقه، صلاحیت‌های عمومی و سکونت در محدوده شهر تعیین کرده است.

در سال‌های بعد نیز برخی مواد این آیین‌نامه اصلاح شده است؛ از جمله اصلاحات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درباره شرایط احراز سمت شهردار.

بنابراین، ارائه رزومه به شورا به معنای عبور قطعی از فرآیند قانونی نیست و هر گزینه باید شرایط لازم برای تصدی این سمت را نیز احراز کند.

آزمون شورا؛ انتخاب بر اساس برنامه یا سابقه؟

اکنون پرسش اصلی در رباط‌کریم فقط این نیست که چه کسی شهردار می‌شود؛ مسئله مهم‌تر این است که شورا بر چه مبنایی از میان ۱۸ گزینه دست به انتخاب خواهد زد.

سابقه مدیریت شهری یک امتیاز مهم است، اما به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای رباط‌کریم باشد. شهری که با رشد جمعیت، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها، مسائل ترافیکی، محدودیت منابع درآمدی و ضرورت ارتقای خدمات عمومی روبه‌روست، به مدیری نیاز دارد که علاوه بر تجربه، برنامه قابل سنجش ارائه کند.

از همین منظر، مرحله بررسی رزومه‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اگر شورا برنامه‌های گزینه‌ها را در حوزه درآمد پایدار، حمل‌ونقل، عمران، فضای سبز، مدیریت پسماند، شفافیت مالی و نحوه تعامل با شهروندان مقایسه کند، انتخاب نهایی می‌تواند از یک رقابت اسمی به یک ارزیابی واقعی مدیریتی تبدیل شود.

در مقابل، اگر وزن اصلی انتخاب به سابقه سیاسی، روابط اداری یا ملاحظات خارج از برنامه‌های شهری داده شود، پرسش درباره چرایی انتخاب گزینه نهایی احتمالاً به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی رباط‌کریم تبدیل خواهد شد.

۱۸ رزومه، یک صندلی

اکنون ۱۸ رزومه روی میز شورای شهر رباط‌کریم قرار دارد؛ از فرماندار سابق شهرستان و شهرداران فعلی و سابق شهرهای اطراف گرفته تا مدیران شهرداری و مدیران اجرایی دیگر نقاط کشور.

اما در پایان این رقابت، تنها یک نفر بر صندلی شهرداری خواهد نشست.

برای رباط‌کریم، اهمیت این انتخاب کمتر از تعداد گزینه‌ها نیست. شهری که در سال‌های اخیر با تغییرات مدیریتی و مسائل متعدد شهری روبه‌رو بوده، بیش از یک نام جدید به یک برنامه روشن، مدیریت منسجم و توان اجرای وعده‌ها نیاز دارد.

به همین دلیل، مرحله پیش‌روی شورای شهر می‌تواند آزمونی برای خود شورا نیز باشد: آیا شهردار آینده بر اساس کارنامه، برنامه و توان مدیریت شهری انتخاب خواهد شد یا ملاحظات دیگری مسیر انتخاب را تعیین خواهد کرد؟

پاسخ این پرسش، با ورود شورای شهر به مرحله بررسی و ارزیابی گزینه‌ها و در نهایت اعلام شهردار جدید رباط‌کریم روشن‌تر خواهد شد.