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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

اجتماعات مردمی فارسان صحنه سوگواری ایام پایانی صفر شد

اجتماعات مردمی فارسان صحنه سوگواری ایام پایانی صفر شد

فارسان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی فارسان به تشریح برنامه‌های سوگواری ایام پایانی صفر با محوریت اجتماعات شبانه مردم پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) با اشاره به اینکه سوگواری‌های محرم و صفر در شهرستان با محوریت اجتماعات شبانه مردم برگزار شد، ادامه داد: در جلسات هماهنگی با ارکان مختلف همچون هیئات مذهبی و مادحین و ذاکرین اهل بیت علیهم السلام و پیرغلامان حسینی، بر این مهم تأکید شد که محافل و مجالس حسینی با محوریت این اجتماعات برپا شود.

بهرامی همچنین بر اولویت جهاد تبیین در هیئات مذهبی تأکید و یادآوری کرد: دغدغه امام شهیدمان نیز همین جهاد تبیین بود و ایشان قائل بودند که هیئت سکولار نداریم. ارزیابی‌ها و رصدهای میدانی نشان می‌دهد که این رویکرد به خوبی عملیاتی و محافل سوگواری محرم و صفر در فضایی تبیینی و حماسی برپا شد.

وی درباره برپایی میهمانی خانوادگی غدیر در شهرستان فارسان هم‌زمان با سراسر کشور، گفت: این برنامه معنوی در بخش‌های شهرستان برگزار شد و تمرکز اصلی اداره بر شهر فارسان بود که جلسات متعدد میدانی در این راستا با مردم و تشکل‌های مردمی و مسئولان برگزار و برنامه‌ریزی لازم انجام شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان در خصوص برنامه جاماندگان اربعین در شهرستان، بیان کرد: این برنامه معنوی با تمرکز اداره بر بخش جونقان و به لطف الهی مراسمی باشکوه و پررونق با مشارکت عمومی مردم برگزار شد. حدود ۳۰۰ پرچم بین مردم توزیع شد که بر غنای این مراسم افزود.

بهرامی بیان کرد: مراسم عزاداری دهه پایانی صفر در جونقان را نیز در یکی از مساجد شهر داشتیم که بنده به سخنرانی تبیینی در این محفل معنوی پرداختم.

وی گفت: در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در فارسان نیز دستجات عزاداری از مصلی و مسجد امام حسین (ع) به سمت امامزاده حرکت کردند.

کد مطلب 6915445

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