اجتماعات مردمی فارسان صحنه سوگواری ایام پایانی صفر شد

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) با اشاره به اینکه سوگواری‌های محرم و صفر در شهرستان با محوریت اجتماعات شبانه مردم برگزار شد، ادامه داد: در جلسات هماهنگی با ارکان مختلف همچون هیئات مذهبی و مادحین و ذاکرین اهل بیت علیهم السلام و پیرغلامان حسینی، بر این مهم تأکید شد که محافل و مجالس حسینی با محوریت این اجتماعات برپا شود.

بهرامی همچنین بر اولویت جهاد تبیین در هیئات مذهبی تأکید و یادآوری کرد: دغدغه امام شهیدمان نیز همین جهاد تبیین بود و ایشان قائل بودند که هیئت سکولار نداریم. ارزیابی‌ها و رصدهای میدانی نشان می‌دهد که این رویکرد به خوبی عملیاتی و محافل سوگواری محرم و صفر در فضایی تبیینی و حماسی برپا شد.

وی درباره برپایی میهمانی خانوادگی غدیر در شهرستان فارسان هم‌زمان با سراسر کشور، گفت: این برنامه معنوی در بخش‌های شهرستان برگزار شد و تمرکز اصلی اداره بر شهر فارسان بود که جلسات متعدد میدانی در این راستا با مردم و تشکل‌های مردمی و مسئولان برگزار و برنامه‌ریزی لازم انجام شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان در خصوص برنامه جاماندگان اربعین در شهرستان، بیان کرد: این برنامه معنوی با تمرکز اداره بر بخش جونقان و به لطف الهی مراسمی باشکوه و پررونق با مشارکت عمومی مردم برگزار شد. حدود ۳۰۰ پرچم بین مردم توزیع شد که بر غنای این مراسم افزود.

بهرامی بیان کرد: مراسم عزاداری دهه پایانی صفر در جونقان را نیز در یکی از مساجد شهر داشتیم که بنده به سخنرانی تبیینی در این محفل معنوی پرداختم.

وی گفت: در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در فارسان نیز دستجات عزاداری از مصلی و مسجد امام حسین (ع) به سمت امامزاده حرکت کردند.