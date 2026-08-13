تحویل موقت ۱۲۰ هکتار از شبکه فرعی پایاب سد قشلاق سنندج

جبار شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان نشست کارگاهی و بررسی آخرین وضعیت عملیات تکمیلی شبکه فرعی پایاب سد قشلاق، روند اجرای پروژه و اقدامات انجام‌شده برای رفع نواقص مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این مرحله، ۱۲۰ هکتار از اراضی تحت پوشش پروژه تکمیلی شبکه فرعی پایاب سد قشلاق پس از بررسی‌های فنی و انجام اقدامات لازم، به صورت موقت تحویل تعاونی تولید شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: اراضی مربوط به ایستگاه‌های T و J در گروه‌های سه و چهار، پس از تکمیل بخش‌های مورد نیاز و رفع نواقص موجود، در اختیار تعاونی تولید قرار گرفته است.

تداوم عملیات تکمیلی پروژه

شهسواری با اشاره به استمرار عملیات اجرایی این پروژه بیان کرد: عملیات تکمیلی شبکه فرعی پایاب سد قشلاق از پاییز سال گذشته با جدیت دنبال شده و اقدامات انجام‌شده در راستای تکمیل شبکه و آماده‌سازی اراضی برای بهره‌برداری انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: نشست‌های هفتگی بررسی وضعیت پروژه‌ها با حضور عوامل اجرایی، مشاور، پیمانکار و نمایندگان تعاونی برگزار می‌شود تا روند پیشرفت طرح‌ها به صورت مستمر رصد و موانع و نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه فرعی پایاب سد قشلاق از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند با فراهم کردن زیرساخت مناسب برای بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، در افزایش بهره‌وری منابع آب، تقویت تولید و رونق اقتصادی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

شهسواری تأکید کرد: روند اجرای عملیات تکمیلی و رفع نواقص باقی‌مانده پروژه تا آماده‌سازی کامل بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت.