به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر شنبه به همراه معاون عمرانی استانداری، شمس‌الله خدادادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و جمعی از مدیران استانی از روند عملیات اجرایی سد قشلاق بازدید کرد.

استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید ضمن قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی، سد قشلاق را یکی از پروژه‌های مهم و تحول‌آفرین استان توصیف کرد و اظهار داشت: این سد با هدف تأمین آب شرب شهرستان صحنه، تأمین آب کشاورزی منطقه و بخشی از مصارف صنعتی احداث شده و خوشبختانه روند عملیات اجرایی آن به مراحل پایانی رسیده است و تنها برخی کارهای جزئی توسط شرکت آب منطقه‌ای در حال تکمیل می‌باشد.

در ادامه بازدید، شمس‌الله خدادادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه جابجایی روستاهای اسلام‌آباد سفلی و قشلاق علیا ارائه داد و گفت: برای ۱۶۷ متقاضی روستای اسلام‌آباد سفلی زمین در نظر گرفته شده و روند صدور پروانه‌های ساخت در حال انجام است. وی افزود: طرح جابجایی روستای قشلاق علیا نیز تهیه و به تصویب مراجع قانونی رسیده و به‌زودی با همکاری منابع طبیعی استان، اراضی مورد نیاز آماده‌سازی و به متقاضیان واگذار خواهد شد.

استاندار کرمانشاه و مدیرکل بنیاد مسکن همچنین در حاشیه این برنامه با اهالی روستاهای اطراف سد قشلاق دیدار کردند و پس از شنیدن دغدغه‌ها و درخواست‌های مردم، دستوراتی برای تسریع در رفع مشکلات آنان صادر شد.