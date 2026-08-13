به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر پنج شنبه در نشست هماندیشی با مدیران و معاونان صداوسیمای مرکز همدان با اشاره به جایگاه و ضریب نفوذ رسانه ملی در میان مردم، اظهار کرد: صداوسیما همواره مورد توجه افکار عمومی بوده و مردم انتظار دارند این رسانه در حوزههای گوناگون، به مسائل، نیازها و ظرفیتهای جامعه توجهی ویژه داشته باشد.
وی با بیان اینکه استان همدان در یک سال گذشته شرایط ویژهای را پشت سر گذاشته است، افزود: در چنین شرایطی بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری میتواند نقش موثری در تقویت نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و افزایش پویایی جامعه ایفا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به فعالیت انجمنهای شعر، ادب، فرهنگ و هنر در استان گفت: این انجمنها تعامل مناسبی با ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و میتوان با برگزاری نشستهای مشترک، ظرفیتها و توانمندیهای موجود را شناسایی کرد و برای حضور موثرتر آنها در برنامههای رسانه استانی برنامهریزی داشت.
جوادی ادامه داد: در حوزههای مختلف هنری چهرههای توانمند، صاحبنظر و خلاقی در استان همدان فعالیت میکنند که میتوانند در تولید محتوای فرهنگی و هنری صداوسیما نقشآفرینی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت دیدهشدن هنرمندان و فعالان فرهنگی در رسانه استانی خاطرنشان کرد: حضور این افراد در برنامههای صداوسیما افزون بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری همدان میتواند احساس دیدهشدن و پویایی را در میان جامعه فرهنگ و هنر تقویت کرده و بازتاب مطلوبی در افکار عمومی داشته باشد.
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