به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان البرز، نشاط اجتماعی را از نیازهای اصلی جامعه دانست و اظهار کرد: باید برای برگزاری رویدادهای ورزشی و همگانی، به‌ویژه در قالب طرح «ایران جان ـ قزوین ایران»، برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت ورزش‌های انفرادی و رزمی، پیاده‌روی خانوادگی و ورزش همگانی می‌تواند در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همچنین معرفی توانمندی‌های شهرستان مؤثر باشد.

فرماندار شهرستان البرز با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان تصریح کرد: ازدواج، اشتغال، امید به آینده و فرزندآوری از مسائل مهم جوانان است و حل این مشکلات بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست.

قاسمی بر تعیین و اطلاع‌رسانی سهم شهرستان از تسهیلات مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات باید برطرف شود و دستگاه‌های متولی نیز باید وظایف خود را در حوزه جوانان به‌صورت دقیق اجرا کنند.

وی همچنین خواستار پیگیری تخصیص زمین در حمایت از فرزندآوری شد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند و روند اجرای تکالیف قانونی با جدیت دنبال شود.

فرماندار شهرستان البرز در ادامه بر ضرورت استفاده بهتر از اماکن ورزشی برای فعالیت تیم‌ها و هیئت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی نیز باید از ورزشکاران و ظرفیت‌های ورزشی شهرستان حمایت کنند.

قاسمی همچنین بر تجلیل شایسته از پیشکسوتان ورزشی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای مصوبات و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی نسبت به وظایف قانونی خود شد.

