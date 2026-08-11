به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان البرز، نشاط اجتماعی را از نیازهای اصلی جامعه دانست و اظهار کرد: باید برای برگزاری رویدادهای ورزشی و همگانی، بهویژه در قالب طرح «ایران جان ـ قزوین ایران»، برنامهریزی جدی انجام شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت ورزشهای انفرادی و رزمی، پیادهروی خانوادگی و ورزش همگانی میتواند در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همچنین معرفی توانمندیهای شهرستان مؤثر باشد.
فرماندار شهرستان البرز با اشاره به مهمترین دغدغههای جوانان تصریح کرد: ازدواج، اشتغال، امید به آینده و فرزندآوری از مسائل مهم جوانان است و حل این مشکلات بدون همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.
قاسمی بر تعیین و اطلاعرسانی سهم شهرستان از تسهیلات مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات باید برطرف شود و دستگاههای متولی نیز باید وظایف خود را در حوزه جوانان بهصورت دقیق اجرا کنند.
وی همچنین خواستار پیگیری تخصیص زمین در حمایت از فرزندآوری شد و افزود: دستگاههای مسئول باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند و روند اجرای تکالیف قانونی با جدیت دنبال شود.
فرماندار شهرستان البرز در ادامه بر ضرورت استفاده بهتر از اماکن ورزشی برای فعالیت تیمها و هیئتهای ورزشی تأکید کرد و گفت: شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی نیز باید از ورزشکاران و ظرفیتهای ورزشی شهرستان حمایت کنند.
قاسمی همچنین بر تجلیل شایسته از پیشکسوتان ورزشی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای مصوبات و پاسخگویی دستگاههای اجرایی نسبت به وظایف قانونی خود شد.
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