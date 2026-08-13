۱۳ عملیات روز گذشته هلال احمر اصفهان ۲۸ حادثه دیده داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش آماری از فعالیت‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای امدادی در مجموع به ۱۳ مورد حادثه پاسخگویی کرده‌اند که از این میان، ۹ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و ۴ مورد نیز در قالب خدمات حضوری انجام شده است.

وی با اشاره به جزئیات آماری امداد و نجات گفت: در مجموع ۲۸ نفر در این حوادث دیده شده‌اند که از این تعداد، ۲۳ نفر مصدوم بوده‌اند. در جریان این عملیات‌ها، ۱۲ مصدوم جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳ نفر نیز خدمات درمانی آن‌ها به صورت سرپایی در محل انجام شد.

مومنی با اشاره به مشارکت گسترده پایگاه‌های مختلف هلال احمر در این عملیات‌ها افزود: در این راستا، نیروهای امدادی از پایگاه‌های ابیازن نطنز، حضرت ابوالفضل نجف‌آباد، کرد علیا تیران و کرون، کرکوند مبارکه، قودجان خوانسار، مورچه خورت شاهین‌شهر، قلعه‌آقا لنجان، قرقچی میمه، موته گلپایگان، دامنه فریدن و طالخونچه مبارکه در عملیات‌های امدادی حضور فعال داشته‌اند.