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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

پنج عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد در لیست ۵ درصد برتر دانشمندان جهان

پنج عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد در لیست ۵ درصد برتر دانشمندان جهان

بجنورد_پنج عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد ، در جمع ۵ درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه بجنورد، امین جاجرمی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی برق، امین امیری دلوئی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، حسن سجادی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، مجید الهی شیروان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان‌های خارجی و ابوالفضل محمدی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه بجنورد، بر اساس نتایج رتبه‌بندی Global Scientist Index 2025، در جمع ۵ درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفته و موفق به دریافت گواهی Top 5% (Verified) از سوی SciRank Global شدند.

این رتبه‌بندی بر پایه تحلیل داده‌های کتاب‌سنجی و اطلاعات علمی پژوهشگران در پایگاه OpenAlex انجام شده و شاخص‌هایی از جمله تعداد آثار علمی و میزان استنادهای دریافتی پژوهشگران را در ارزیابی خود لحاظ می‌کند.

کد مطلب 6962039

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