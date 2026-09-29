به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کنکاش» از سیمای شبکه مازندران سه روز در هفته، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود و تلاش دارد با نگاهی کارشناسی، موضوعات و مسائل روز استان را مورد واکاوی قرار دهد.

این برنامه در قالب یک گفت‌وگوی تخصصی و بدون حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی تولید می‌شود و دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی درباره مسائل مختلف مازندران در آن مطرح می‌شود.

«ثبات مدیریتی در استان مازندران» یکی از موضوعاتی بود که در قسمت‌های اخیر «کنکاش» مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع کم‌توجهی به میراث تاریخی و فرهنگی استان، وضعیت مرکبات و مسائل و چالش‌های این بخش و همچنین سیل اخیر مازندران و مشکلات زیرساختی ناشی از آن، از دیگر موضوعاتی بوده که در این برنامه به بحث گذاشته شده است.

موضوع درختان افتاده و شکسته جنگل های هیرکانی با حضور علیرضا نوری کجوریان کارشناس ارشد رسانه و مدیر خبرگزاری مهر مازندران نیز در این برنامه بررسی کارشناسی شد.

از ویژگی‌های «کنکاش» می‌توان به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران آشنا با مسائل استان اشاره کرد. بخش قابل توجهی از مهمانان برنامه را خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای باتجربه تشکیل می‌دهند که در حوزه‌های تخصصی مختلف استان فعالیت دارند و با مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی مازندران آشنایی نزدیک دارند.

تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده هادی محمدی است و رضا کسب ور و حسین قبادی به عنوان کارشناسان برنامه در آن حضور دارند.

«کنکاش» با محوریت گفت‌وگو و تحلیل کارشناسی، تلاش می‌کند مسائل استان را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌های تخصصی درباره چالش‌ها و ظرفیت‌های مازندران فراهم کند.