به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی بعدازظهر پنجشنبه در جریان عیادت مسئولان از صدیق وکیلی، پیشکسوت و مربی باسابقه فوتبال سقز، بر ضرورت توجه به جایگاه پیشکسوتان و استفاده از تجربیات ارزشمند آنان در مسیر توسعه ورزش تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پیشکسوتان ورزشی بخش مهمی از سرمایه انسانی ورزش محسوب می‌شوند و تجربه و دانش آنان می‌تواند در تربیت نسل جدید ورزشکاران و ارتقای سطح رشته‌های مختلف ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

خاکی با اشاره به سابقه فعالیت صدیق وکیلی در فوتبال سقز، از تلاش‌ها و خدمات وی در این عرصه قدردانی کرد و افزود: حفظ ارتباط میان نسل‌های مختلف ورزش و انتقال تجربیات پیشکسوتان به ورزشکاران جوان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های انسانی ورزش و شناسایی استعدادهای جدید باشد.

در ادامه این دیدار، فرماندار سقز با حضور در منزل صدیق وکیلی، ضمن عیادت از این پیشکسوت فوتبال، برای وی آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.

ضیاءالدین نعمانی با قدردانی از سال‌ها تلاش و فعالیت وکیلی در عرصه فوتبال گفت: پیشکسوتان ورزشی نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه ورزش شهرستان داشته‌اند و خدمات آنان باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

فرماندار سقز همچنین بر اهمیت حفظ جایگاه چهره‌های باسابقه ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در مسیر تقویت ورزش شهرستان تأکید کرد.

در ادامه، حاتم شریفی رئیس هیئت فوتبال سقز با اشاره به ظرفیت‌های فوتبال این شهرستان اظهار کرد: بیش از ۲ هزار نفر در قالب ۱۰ باشگاه رسمی در رشته فوتبال فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این ظرفیت قابل توجه، بیانگر علاقه‌مندی جوانان و نوجوانان سقزی به فوتبال است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی شهرستان را بیش از پیش فراهم کرد.

شریفی همچنین بر اهمیت حمایت از باشگاه‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت مناسب ورزشکاران در رده‌های مختلف تأکید کرد.