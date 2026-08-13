https://mehrnews.com/x3cNnb ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲ کد مطلب 6915721 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲ دسته عزاداری شهادت امام رضا (ع) در لاهیجان لاهیجان- در این فیلم، دسته عزاداری شهادت امام رضا (ع) را در شهر لاهیجان مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6915721 کپی شد مطالب مرتبط پیادهروی جاماندگان ارض طوس در استان تهران عزاداری شهادت امام رضا(ع) در قم دسته عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه(ع) در روز شهادت امام رضا(ع) برچسبها شهادت حضرت امام رضا(ع) لاهیجان مراسم عزاداری محرم و صفر
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