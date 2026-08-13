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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

دسته عزاداری شهادت امام رضا (ع) در لاهیجان

دسته عزاداری شهادت امام رضا (ع) در لاهیجان

لاهیجان- در این فیلم، دسته عزاداری شهادت امام رضا (ع) را در شهر لاهیجان مشاهده می کنید.

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فیلم: محمد صادق غلامی

کد مطلب 6915721

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