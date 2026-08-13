مشارکت مردمی، سنگ بنای حکمرانی مطلوب و تجلی اراده جمعی ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی دبیر کارگروه کشوری تشکلهای صنفی و تخصصی به مناسبت ۲۲ مرداد، روز ملی تشکلها و مشارکت مردمی، در پیامی، مشارکت مردمی را سنگ بنای حکمرانی مطلوب و تجلی اراده جمعی ملت در تعیین سرنوشت خود دانست.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ»
مشارکت مردمی، سنگ بنای حکمرانی مطلوب و تجلی اراده جمعی ملت در تعیین سرنوشت خود است. بیتردید هیچ توسعهای پایدار نخواهد ماند مگر آنکه از بستر مشارکت واقعی، آگاهانه و مسئولانه مردم و تشکلهای مردم نهاد و صنفی برخاسته باشد.
۲۲ مرداد، روز ملی تشکلها و مشارکت مردمی، فرصتی است تا از یکسو نقش آفرینی ارزشمند نهادهای مدنی، انجمنهای صنفی، اتحادیههای تخصصی و تشکلهای اقتصادی را ارج نهیم و از سوی دیگر، بر ضرورت تقویت و نهادینه سازی این مشارکت در تمامی سطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور تأکید کنیم.
وزارت کشور با عنایت به وظایف قانونی خود در ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی و نیز بر پایه سیاستهای کلی نظام در حوزه مشارکت اجتماعی و اقتصادی از طریق کارگروه کشوری تشکلهای صنفی و تخصصی، در صدد است بستر لازم برای ایفای نقش مؤثر و کارآمد تشکلها را در فرآیند توسعه استانی، منطقهای و ملی فراهم آورد. در این راستا، این کارگروه با رویکردی تعاملی و حل مسائل، مسیر را برای مشارکتپذیری نهادهای صنفی و تخصصی در حوزههای اقتصادی، تولیدی و توسعهای هموار میسازد.
اینجانب به عنوان دبیر کارگروه کشوری تشکلهای صنفی و تخصصی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور:
۱. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، رهبر شهید انقلاب و تجدید بیعت با آرمانهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، نقش بیبدیل تشکلها را در تقویت همبستگی ملی، ایجاد گفتمان تخصصی و حل مسائل صنفی و اقتصادی ارج مینهم.
۲. بر عزم وزارت کشور برای اصلاح مقررات، تسهیل فرایند صدور مجوز، شفاف سازی و حمایت حقوقی از تشکل های صنفی و تخصصی در سراسر کشور تأکید میکنم.
۳. آمادگی این کارگروه را برای گفتوگو، هماندیشی و هم افزایی صادقانه با نهادهای مدنی و صنفی در جهت حل مشکلات تولید، اشتغال و توسعه متوازن منطقهای اعلام میدارم.
۴. از همه فعالان و اعضای تشکلها دعوت میکنم تا با ارائه راهکارهای کارشناسی و نظرات سازنده خود، در فرآیند مردمیسازی اقتصاد و پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور، مشارکتی فعال و مسئولانه داشته باشند.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه همدلی اقشار مختلف مردم، شاهد روزی باشیم که مشارکت مردمی به عنوان یک فرهنگ نهادینه در تمامی شئون کشور تجلی یابد و تشکلهای صنفی و تخصصی در جایگاه واقعی خود به عنوان حلقه اتصال مردم و حاکمیت نقشآفرینی کنند.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
مهدی دوستی
دبیر کارگروه کشوری تشکلهای صنفی و تخصصی/ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور
۲۲ مرداد ماه
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