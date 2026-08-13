آسوشیتدپرس: دو وزیر آمریکایی در هواپیمای تهدید شده ترامپ بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد آمریکایی امروز فاش کرد که در پی ادعای تهدیدات ایران، دو نفر از ارشدترین اعضای کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یعنی مارکو روبیو وزیر امور خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری در هواپیمایی که عملاً یک «هواپیمای فریبنده» بود، از منطقه خارج شدند؛ در حالی که ترامپ به‌طور مخفیانه به یک جت نظامی کوچک‌تر منتقل شده بود.

این مقام ارشد که در جریان جزئیات این موقعیت قرار گرفته و به دلیل حساسیت موضوع سفر رئیس‌جمهور خواست نامش فاش نشود، گفت که روبیو از این تغییر مسیر و جزئیات تهدیدی که پشت آن بود اطلاع داشت، اما نتوانست یا نمی‌خواست بگوید چرا در همان هواپیمای اصلی مانده است. این مقام افزود که احتمالاً بسنت نیز از موضوع مطلع بوده، اما از قطعیت آن مطمئن نیست.

با این حال، این مقام خاطرنشان کرد که اقدامات امنیتی برای رئیس‌جمهور، بسیار شدیدتر و مستحکم‌تر از اقدامات امنیتی حتی برای ارشدترین اعضای کابینه است.

طبق قانون اساسی ایالات متحده، وزرای امور خارجه و خزانه‌داری، پس از معاون رئیس‌جمهور و سپس عالی‌رتبه‌ترین اعضای هر یک از دو مجلس کنگره، در سلسله مراتب جانشینی ریاست‌جمهوری قرار دارند.

ترامپ برای شرکت در نشست سالانه رهبران کشورهای عضو ناتو به آنکارا (ترکیه)، با جت اهدائی قطر به ترکیه سفر کرد، اما در مسیر بازگشت در نتیجه ادعای تهدید هواپیما از سوی ایران ، با یک ماشین حمل غذا و به صورت مخفیانه از هواپیما خارج شده و با یک جت کوچکتر ترکیه را ترک کرد.

ترامپ در یکی از دروغ پردازی‌های خود درباره این سفر، گفته بود که این جت لوکس جدید، پیش از عزیمت او از آنکارا به پرواز در می‌آید تا به برخی از نیروهای آمریکایی مستقر در شرق انگلستان فرصت داده شود تا نگاهی به هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا بیندازند.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی مخفی شدن ارشدترین مقام رسمی قدرتمندترین دولت دنیا در یک کامیون حمل غذا برای فرار از تهدید احتمالی ایران را خفتی جبران ناپذیر برای این کشور ارزیابی می‌کنند و با توجه به اینکه ترکیه یکی از اعضای پیمان ناتو است، تاکید دارند که چگونه می‌توان در این شرایط به ادعاهای ترامپ مبنی بر پیروزی در جنگ با ایران دل بست؟

یکی دیگر از اتهاماتی که در جریان این سفر متوجه رئیس جمهور آمریکا شده، این است که وی، وزرای ارشد کابینه خود را در هواپیمای تهدید شده رها کرده و خود به تنهایی با هواپیمایی دیگر از ترکیه خارج شده است.

از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به تهدید علیه جان ترامپ در جریان سفرش به ترکیه، از منابع اسرائیلی سرچشمه گرفته بود.

این مقام آمریکایی افزود: ارائه اطلاعات از سوی اسرائیل درباره احتمال هدف قرار گرفتن ترامپ، ممکن است با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌های وی انجام شده باشد.