  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

ترامپ: در ترکیه مخفیانه هواپیمایم را عوض کردم

ترامپ: در ترکیه مخفیانه هواپیمایم را عوض کردم

رئیس جمهور آمریکا گفت: به علت تهدید امنیتی، در ترکیه مخفیانه هواپیمایم را عوض کردم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که در جریان سفر اخیر خود به ترکیه پس از اجلاس ناتو، به دلیل وجود یک تهدید امنیتی معتبر و بنا به دستور سرویس مخفی و ارتش، به‌صورت مخفیانه از هواپیمای اختصاصی «ایرفورس وان» پیاده شده و با یک هواپیمای دیگر به مسیر خود ادامه داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که طی حضورش در ترکیه، پس از آنکه مشاورانش به دلیل وجود یک تهدید امنیتی از او خواستند به هواپیمای دیگری منتقل شود، به‌صورت مخفیانه هواپیمای «ایرفورس وان» را ترک کرده است.

ترامپ گفت که در جریان تغییر هواپیما در ترکیه، از دستورالعمل‌های سرویس مخفی و ارتش آمریکا پیروی کرده است چرا که مانند هر رئیس‌جمهور قاطعی، با «تهدیدات زیادی» مواجه است.

ترامپ پس از انتشار گزارشی در این باره توسط روزنامه واشنگتن‌پست، به خبرنگاران گفت: در واقع فکر می‌کنم هواپیمایی که سوار آن شدم در معرض خطر بیشتری بود، زیرا همان هواپیمایی بود که احتمالاً قصد داشتند آن را هدف قرار دهند.

وی در ادامه صحبت‌هایش درباره ایران با طرح ادعای کنترل کامل بر تنگه هرمز تصریح کرد:من به ایران اعتماد ندارم.

گزارش‌های رسانه‌ای و ویدیوهای افشاشده نشان می‌دهند که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از یک طرح تهدید موشکی منتسب به ایران علیه هواپیمای اصلی ترامپ خبر داده بودند و عملیات انتقال جنجالی او در آنکارا با استفاده از یک کامیون خدمات فرودگاهی و به‌دور از چشم خبرنگاران انجام شده است.

از سوی دیگر، شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌دهد از یک کامیون جابه جایی اثاث و تامین غذای فرودگاه در چارچوب یک عملیات محرمانه برای انتقال ترامپ از ایرفورس وان به یک هواپیمای دولتی دیگر استفاده شده است؛ اقدامی که به گفته این شبکه، در پی وجود یک تهدید معتبر از سوی ایران در ماه گذشته انجام شد.

در ادامه این گزارش‌ها آمده است: ترامپ با هواپیمای جایگزین وارد انگلیس شد و سپس برای ادامه مسیر خود به سمت آمریکا، دوباره به هواپیمای اصلی ریاست‌جمهوری منتقل گردید.

کد مطلب 6914850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ادم IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      2 0
      پاسخ
      ترامپ اینقدرجنابت کرده اینقدرخون شهدای ما یقه شومیگیره.یک بار مردن برای توکافی نیست.روزی صدباربایدبمیری.ماهرگز نمیبخشیمت وتقاص خون رهبر مان را میگیریم.
    • غلامی فراشبند RO ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      1 0
      پاسخ
      انتقام نزدیک هست سگ زرد مثل دوست کثیفت لیندی سقط شده انتقام خون بچه‌ها ی میناب انشاالله ورهبر شهید م وطفل معصومش ما منتظر تقاص خدا هستیم
    • Asi FR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بزدل پست فطرت، عمر کثیفت بد تمام خواهد شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها