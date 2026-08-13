به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش سرعت وزش باد در بخشهایی از استان طی پنج روز آینده خبر داده و گفته است در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تا حدودی مناطق مرکزی، گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
بر اساس بررسی الگوهای جوی و نقشههای پیشیابی، آسمان تهران و دیگر مناطق استان در این مدت عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.
در مناطق جنوبی و غربی استان، بهویژه در محدوده مرزی جنوب تهران، وزش باد شدید در برخی ساعات میتواند با خیزش گردوخاک همراه شود. این وضعیت ممکن است دید افقی و کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.
هواشناسی همچنین برای امروز و فردا در دامنهها و ارتفاعات استان، بهخصوص ارتفاعات بالادست، بارش پراکنده پیشبینی کرده است. در برخی ساعات احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق نیز وجود دارد.
بر اساس این پیشبینی، شرایط جوی در روزهای آینده در مناطق مختلف استان یکسان نخواهد بود؛ در حالی که بخشهای شهری عمدتاً هوایی صاف تا قسمتی ابری خواهند داشت، ارتفاعات و برخی مناطق جنوبی و غربی با وزش باد شدیدتر و احتمال ناپایداری جوی روبهرو خواهند بود.
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