محمدرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ویژه برنامه نکوداشت مقام خبرنگار در روز شنبه ۲۴ مردادماه خبر داد.

وی اظهار داشت: این مراسم که به دلیل تداخل زمانی با ایام اربعین حسینی و حضور جهادی و فعال رسانه‌های استان در مرز مهران برای پوشش این رویداد بین‌المللی به تعویق افتاده بود، اکنون با هدف پاسداشت زحمات شبانه‌روزی فعالان عرصه خبر برگزار می‌شود.

طبق اعلام دبیر اجرایی، این برنامه از ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه در محل سالن اجتماعات دانشگاه ایلام و با همکاری خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار ایلام و اعضای شورای اداری استان برگزار خواهد شد.

فرجی به جزئیات برنامه‌های پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: علاوه بر مراسم اصلی، برنامه‌های متنوعی از جمله دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با پیشکسوتان عرصه رسانه، غبار روبی مزار خبرنگاران فقید و دلجویی از خانواده‌های آنان، برگزاری مسابقات ورزشی و نشست‌های تخصصی خبری در دستور کار قرار دارد.