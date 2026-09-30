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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد باید از بالقوه به بالفعل تبدیل شود

ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد باید از بالقوه به بالفعل تبدیل شود

یاسوج- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج گفت: ظرفیت‌های بالقوه استان باید به فعلیت برسد تا زمینه توسعه ماندگار فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید عزیزی عصر چهارشنبه در نشست با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران که در یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد با وجود آنکه همواره در زمره مناطق محروم معرفی شده، در سال‌های پس از انقلاب پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

وی افزود: در زمینه تولید آب معدنی فعالیت کوتاهی داشته‌ایم، اما امروز بزرگ‌ترین تالار مجالس جنوب کشور را در اختیار داریم و اقامتگاه‌های تفریحی نیز در استان در حال احداث است و امیدواریم فرصتی فراهم شود تا بتوانیم میزبان اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران باشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج با قدردانی از هماهنگی‌های عبدالله قبادی طی دو سال گذشته، گفت: پتانسیل و توانمندی وی در توسعه روابط برای ما بسیار ارزشمند و قابل توجه بود و برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

عزیزی با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه استان بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد استانی با سابقه توسعه متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در ابتدا فرمانداری در آن شکل گرفت و سپس از مردم خواسته شد در اطراف آن سکونت کنند.

وی تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی درباره محرومیت، استان طی سال‌های گذشته مسیر پیشرفت را طی کرده و از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است؛ به‌طوری که نخستین شهر استان چند سال بعد به شهرستان تبدیل شد و در ادامه ساختار استان شکل گرفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج، تولیدات کشاورزی و سرمایه انسانی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: چهره‌های شناخته‌شده‌ای در سطح کشور از این استان برخاسته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده استعداد و توانمندی بالای سرمایه انسانی استان است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در استان تنها به منابع طبیعی و اقتصادی محدود نمی‌شود و سرمایه انسانی نیز یکی از مهم‌ترین داشته‌های کهگیلویه و بویراحمد است که در صورت فراهم شدن بستر مناسب می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و ماندگار باشد.

عزیزی تأکید کرد: از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران انتظار داریم حمایت‌ها و کمک‌ها از استان به‌صورت بنیادی و زیرساختی دنبال شود تا بتوانیم ظرفیت‌های بالقوه کهگیلویه و بویراحمد را به فعلیت برسانیم و شاهد توسعه‌ای ماندگار در استان باشیم.

کد مطلب 6963733

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