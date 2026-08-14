شکست تاریخی انگلیس در دلوار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حسین نامور*: ایران عزیز با رادمردان خود در طول تاریخ پر افتخارش و در حساس ترین مقاطع از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی خود دفاع کرده و اجازه نداده است بیگانگان به آسانی غرور ملی ما را خدشه دار کنند.

در سال ۱۹۱۵ میلادی که شعله های جنگ جهانی اول بخش اعظم کره خاکی را فرا گرفته بود و کشورهای استعماری برای توسعه قلمرو خود و دست درازی به سرزمین سایر ممالک اقدام به لشکر کشی نموده و هزاران انسان را به خاک و خون می کشیدند ایران قهرمان ما علیرغم اینکه اعلام بیطرفی کرده و قصد ورود و مشارکت در غارتگری استعمارگران را نداشت در سایه بی فروغ دولت نالایق قاجار ، بریتانیا که برای خودش امپراطوری دست و پا کرده بود بیطرفی رانقض کرد و مستوفی الممالک که صدر اعظم ایران بود با پادشاه کم سن و سال ایران که حکومت موروثی قاجار را در اضمحلال می‌دید در مقابل انگلیس دست از پا خطا نکردند و بر خلاف آن به کسانی که مقابل متجاوزین قد علم کرده بودند موضعگیری منفعلانه اختیار کردند.

در ٨ اگوست ۱۹۱۵بوشهر توسط قوای بیگانه انگلیس اشغال شد و بهانه این تجاوز را مقاومت شهید رئیسعلی دلواری و یارانش در مقابل انگلیسی ها اعلام کردند.

شهید رئیسعلی با مراجعه به روستاها و قصبات دشتی و تنگستان به جمع آوری نیرو پرداخت تا دفع شر از بوشهر کرده و متحاوزین را بیرون کنند.



در مقابل انگلیسی ها وقتی دیدند تنها مانع آنها شهید رئیسعلی دلواری است با ۴ ناو ، قوای بریتانیا از بوشهر حرکت کرده و به دلوار هجوم آوردند که شاید بتوانند تنگسیرها و در رأس ایشان شهید رئیسعلی دلواری را دستگیر و به قتل برسانند.

اگر چه دولت بریتانیا در جبهه بین النهرین درگیر جنگ با عثمانی بود ولی ترجیح داد ابتدا مقاومت بوشهریها را بشکند اشغال بوشهر برایشان آسان تمام شد ولی دلوار و سردارش گلوگیر بودند به نقلی چندین شب و روز باد و موج به طبل آنها نرقصید تا اینکه فرصتی یافتند و روستای دلوار را گلوله باران کرده و نیرو پیاده کردند.

۴ ناو جنگی با پنج هزار نفر قشون ورزیده ولی بی انگیزه در مقابل عده ای قلیل با کمتر هزار نفر مقابل شدند، یکی را غرور امپراطوری و فتح بلاد و تسخیر دریاها و یکی هم ایمان به مقاومت و دفاع از ناموس وطن در سر بود.

نیرو پیاده شد ولی سالم برنگشت ۴ روز و ۴ شب جنگ و گریز و مقاومت مردان دلواری و همراهان جان فدا از دشتی و تنگستان و به نقلی از چاهکوتاه که فداکارانه جان را در طبق اخلاص گذاشتند و میدان را با یک تاکتیک ماهرانه نظامی شهید رئیسعلی از دشمن گرفتند.

دشمن فکر می‌کرد فاتح شده و دست به آتش و تبر برای سوزاندن خانه ها و بریدن نخلها زد تا مثلا ضعف ایجاد کند و چون محاسبه غلطش این بود که این مردم خرما می‌خورند و با ما می‌جنگند فلذا نخل های خرما را قطع می‌کردند، اما تاکتیک‌های رزمی رئیسعلی و یارانش فوق العاده بود گاهی خود به میدان می‌رفتند گاهی کلاه بر چوب کرده و دشمن را اشتباه می انداختند تا در تعداد نیروها دچار سردرگمی شود و سرانجام نیروهای با غیرت دلواری و همراهان آنها جنگ دین می‌کردند و ابایی از دشمن نداشتند با اندک خود از فراوانی لشکر عدو نهراسیدند جنگ مغلوبه شد.

کارزار به باغها و کوچه ها رسید و دشمن مستاصل پا به فرار به سمت دریا که شاید ناجی آنها برسد و نقل می کنند که ناوهای جنگی انگلیسی وقتی این صحنه ها را دیدند تعدادی از نیروهای خود را رها کرده و فرار کردند.

کشته های انگلیسی و هندی فراوان بود تا آنجا که شهید رئیسعلی نامه ای به روحانیون و علما و سایر خوانین نوشت که انگلیس امروز شکست سختی خورده و کشته زیادی داده که الان نعش آنها بر زمین گرم جنوب افتاده و متلاشی شده و اگر مایلید بیایید و ببینید.

٢٢ مرداد ١٢٩٤ شمسی روزی که هیمنه استعمار پیر انگلیس خرد شد و شکست را در دو میدان بر آنها تحمیل کرد زیرا در بین النهرین نیز به علت کسری عِده و عُده با شکست مواجه شدند.

نیروی دریایی انگلیس که آوازه آن دنیا را احاطه کرده بود و با هر حرکتش ملتی را اسیر می کرد در مرداد بندر به چالش خورد و منکوب شد، انگلیس دیگر ابهت خود را از دست داده بود.

در همه جای ایران جار می‌زدند که رستم علی شاه رئیسعلی دلواری زنده باد که ایران را زنده کرد و حق هم داشتند که این را ادعا کنند زیرا قبل از این پیروزی ، ایران برای ١٥٠ سال قبل هیچ فتحی نداشت و همه تحقیر بود و ذلت و اینبار مردم جنوب جبران همه ناکارآمدی ها را کردند .

اینک نیز سردار دیگری از جنوب در دهانه هرمز هیمنه آمریکا را شکست تا نامش به «علیرضا تنگسیری» دلیر تنگستان تعبیر شود.



* از نوادگان سردار شهید رئیسعلی دلواری