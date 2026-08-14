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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

پیام تبریک عراقچی به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور

پیام تبریک عراقچی به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، هفتادونهمین سالگرد استقلال این کشور را به دولت و مردم دوست و همسایه پاکستان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، هفتادونهمین سالگرد استقلال این کشور را به دولت و مردم دوست و همسایه پاکستان تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

جناب آقای اسحاق دار

معاون نخست وزیر و وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان

فرارسیدن هفتادونهمین سالگرد استقلال جمهوری اسلامی پاکستان را به جنابعالی و دولت و ملت شریف و دوست پاکستان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این مناسبت فرخنده فرصتی مغتنم برای یادآوری پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به مثابه پشتوانه‌هایی ارزشمند برای تحکیم مودت و تعمیق همکاری‌ها میان دو ملت است.

بر این باورم که تداوم رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، مرزی، امنیتی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود و تأمین منافع مشترک دو کشور باشد.

از خداوند متعال برای جنابعالی سلامتی و موفقیت، برای دولت و ملت پاکستان سربلندی، توسعه و رفاه روزافزون و برای روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، دوام، استحکام و شکوفایی هرچه بیشتر مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6916155
محسن صمیمی

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