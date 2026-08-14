پسران بسکتبالیست ایران مقابل قطر پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۸ سال، امروز جمعه ۲۳ مردادماه به مصاف قطر رفت و موفق شد با نتیجه ۹۴ بر ۶۹ به پیروزی برسد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کواتر اول: ۱۹ - ۹ (ایران)
کواتر دوم: ۳۰ - ۱۷ (ایران)
کواتر سوم: ۲۶ - ۲۱ (قطر)
کواتر چهارم: ۲۴ - ۱۷ (ایران)
محمد شمسی با کسب ۱۹ امتیاز، ۹ ریباند، ۸ پاس گل، ۲ توپربایی و کارایی ۲۸، بهترین بازیکن ایران این دیدار بود.
رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۸ سال پسران به میزبانی شهر احمدآباد هند در حال برگزاری است.
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