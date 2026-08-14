ملت ایران با حضور در میدان محاسبات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز خاکسپاری امام شهید اظهار کرد: امام راحل درباره شهدا جملات عارفانه و ماندگاری دارند و شهادت را فخر اولیا می‌دانستند؛ شهدا شمع محفل دوستان خدا هستند و در نزد پروردگار روزی می‌خورند.

وی افزود: تدفین امام شهید در جوار حرم مطهر امام رضا(ع)، یادآور تدفین حبیب بن مظاهر در کنار حرم امام حسین(ع) است و می‌تواند گفتمان خون‌خواهی و ادامه مسیر شهدا را در جامعه زنده نگه دارد.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به مفهوم قصاص در قرآن تصریح کرد: قصاص برای تأمین حیات و امنیت جامعه است و اگر در برابر جنایت و تجاوز ایستادگی نشود، امنیت جامعه از بین خواهد رفت.

حسینی ادامه داد: خون‌خواهی امام شهید و شهدای جنگ‌های اخیر را باید در چارچوب دفاع از حق و مقابله با جنایت دنبال کرد و ملت ایران باید در این مسیر صبر و استقامت داشته باشد.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی گفت: نباید مشکلات اقتصادی و فشارهای موجود باعث شود از اصول و آرمان‌های خود عقب‌نشینی کنیم. ملت ایران سال‌ها تحریم و فشار را تحمل کرده و امروز نیز باید با صبر و استقامت مسیر خود را ادامه دهد.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به آخرین وعده‌های امام شهید اظهار کرد: یکی از وعده‌ها این بود که پس از شهادت ایشان، ملت ایران دوباره به میدان خواهد آمد که این موضوع را در حضور گسترده مردم شاهد بودیم و وعده دوم نیز به اذن الهی محقق خواهد شد و این ملت کار را تمام خواهد کرد.

حسینی با اشاره به ۴۷ سال تحریم و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس نیز با تقدیم شهدا و ایستادگی در برابر دشمن اجازه نداد حتی وجبی از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و امروز نیز همین روحیه باید حفظ شود.

وی همچنین با اشاره به روز مقاومت اسلامی گفت: کارنامه مقاومت از دوران دفاع مقدس تا جنگ ۳۳ روزه، طوفان‌الاقصی و عملیات وعده‌های صادق نشان داده است که ایمان به خدا و حضور هدفمند مردم در میدان، از عوامل اصلی پیروزی است.

امام جمعه اسفرورین خاطرنشان کرد: بسیاری تصور می‌کردند آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مدت کوتاهی به زانو درآورد، اما ملت ایران با ایمان به خدا و حضور در میدان، این محاسبات را برهم زد.

حسینی بر تداوم حضور مردم در اجتماعات تأکید کرد و گفت: نباید تصور کنیم که کار تمام شده است؛ دشمن همچنان برنامه‌ریزی می‌کند و حضور مردم در میدان امروز اثرگذار و سرنوشت‌ساز است.

وی اضافه کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و اجتماعات، هم از سوی دشمن رصد می‌شود و هم موجب تقویت روحیه عمومی و ناکامی برنامه‌های دشمن خواهد شد؛ بنابراین باید این حضور را جدی‌تر و پررنگ‌تر دنبال کنیم.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، آنچه «فرار رئیس‌جمهور آمریکا» از یک وضعیت امنیتی عنوان کرد را نشانه آسیب‌پذیری و نگرانی مقامات آمریکایی دانست و گفت: این اتفاق نشان‌دهنده سطح اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و امنیتی کشور است.

حسینی اظهار کرد: امروز دشمنان ایران در تیررس نیروهای مسلح قرار دارند و تحولات اخیر نشان داده است که جمهوری اسلامی از توان اطلاعاتی و امنیتی بالایی برخوردار است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، استقامت و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب گفت: ملت ایران در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد و با حفظ ایمان، وحدت و حضور در میدان، مسیر خود را ادامه خواهد داد.