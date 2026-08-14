به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سلیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب با اشاره به آیه ۲۰۷ سوره مبارکه بقره، اظهار کرد: این آیه شریفه در شأن شخصیت عظیم امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نازل شده و بیانگر فداکاری آن حضرت در راه جلب رضایت و خوشنودی پروردگار است.
امام جمعه سرپلذهاب با اشاره به آغاز ماه ربیعالاول و سالروز لیلةالمبیت افزود: امیرالمؤمنین (ع) در شبی سرنوشتساز و با شجاعت در بستر پیامبر اکرم (ص) قرار گرفت و با فداکاری خود زمینه هجرت پیامبر اسلام (ص) را فراهم کرد.
وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره توصیههای اخلاقی به ابوایوب انصاری گفت: انسان مؤمن نباید نسبت به داشتههای دیگران چشمداشت و حسادت داشته باشد و نباید زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه کند.
سلیمی افزود: بسیاری از اختلافات و آسیبهای اجتماعی از حسادت و چشمداشت به داشتههای دیگران ناشی میشود و مؤمن باید تلاش کند دل خود را از این صفات دور نگه دارد.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین با تأکید بر اهمیت نماز و ارتباط با خداوند خاطرنشان کرد: انسان باید در زندگی همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشد و در مواجهه با مشکلات، خانواده و اطرافیان نیز اخلاق اسلامی و رضایت خداوند را مدنظر قرار دهد.
وی در بخش دیگری از خطبههای خود با گرامیداشت آزادگان، اظهار کرد: آزادگان سرافراز در دوران اسارت با استقامت و ایمان خود نشان دادند که ملت ایران در برابر فشار و تهدید دشمن تسلیم نخواهد شد.
سلیمی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت در جامعه گفت: اگر استقامت و پایداری در زندگی و جامعه وجود نداشته باشد، دشمنان بارها اشتباهات گذشته خود را تکرار خواهند کرد و ملت باید در برابر زیادهخواهی و فشار قدرتهای خارجی هوشیار باشد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان راهی جز مقاومت و ایستادگی ندارد و ملت ایران نیز نشان داده است که در برابر فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تسلیم نخواهد شد.
امام جمعه سرپلذهاب با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت در منطقه تصریح کرد: امروز جریان مقاومت در نقاط مختلف جهان با تکیه بر قدرت ایمان، پشتیبانی مردم و انسجام داخلی در برابر قدرتهای بزرگ ایستاده است و این ایستادگی نشاندهنده ظرفیت بالای ملتهای آزاده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل برخورداری از اعتقاد، رهبری و پشتوانه مردمی، در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کرده و جوانان این کشور با روحیه انقلابی و ایمانی اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
سلیمی با اشاره به نقش وحدت و انسجام در مقابله با دشمنان اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل موفقیت ملت ایران، وحدت و انسجام مردم در کنار رهبری است و هرچه این انسجام بیشتر باشد، دشمنان نیز در رسیدن به اهداف خود ناکامتر خواهند شد.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین نسبت به برخی فشارهای اقتصادی و افزایش قیمتها هشدار داد و گفت: امروز رسانههای دشمن تلاش میکنند با برجستهسازی مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاها، موجب نگرانی و سرگردانی مردم شوند.
وی افزود: مردم در طول سالهای گذشته بارها در برابر مشکلات و فشارهای اقتصادی صبر و مقاومت کردهاند و امروز نیز این شرایط میتواند آزمونی برای صبر، بصیرت و استقامت ملت ایران باشد.
سلیمی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با جدیت بیشتری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را دنبال کنند و اجازه ندهند فشارهای اقتصادی به عاملی برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه تبدیل شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت روحیه مقاومت گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری، وحدت و انسجام میتواند از مشکلات عبور کند و انشاءالله با استقامت و حرکت در مسیر انقلاب، آیندهای روشنتر برای کشور رقم خواهد خورد.
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