به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب با اشاره به آیه ۲۰۷ سوره مبارکه بقره، اظهار کرد: این آیه شریفه در شأن شخصیت عظیم امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نازل شده و بیانگر فداکاری آن حضرت در راه جلب رضایت و خوشنودی پروردگار است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به آغاز ماه ربیع‌الاول و سالروز لیلة‌المبیت افزود: امیرالمؤمنین (ع) در شبی سرنوشت‌ساز و با شجاعت در بستر پیامبر اکرم (ص) قرار گرفت و با فداکاری خود زمینه هجرت پیامبر اسلام (ص) را فراهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره توصیه‌های اخلاقی به ابوایوب انصاری گفت: انسان مؤمن نباید نسبت به داشته‌های دیگران چشم‌داشت و حسادت داشته باشد و نباید زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه کند.

سلیمی افزود: بسیاری از اختلافات و آسیب‌های اجتماعی از حسادت و چشم‌داشت به داشته‌های دیگران ناشی می‌شود و مؤمن باید تلاش کند دل خود را از این صفات دور نگه دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب همچنین با تأکید بر اهمیت نماز و ارتباط با خداوند خاطرنشان کرد: انسان باید در زندگی همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشد و در مواجهه با مشکلات، خانواده و اطرافیان نیز اخلاق اسلامی و رضایت خداوند را مدنظر قرار دهد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با گرامیداشت آزادگان، اظهار کرد: آزادگان سرافراز در دوران اسارت با استقامت و ایمان خود نشان دادند که ملت ایران در برابر فشار و تهدید دشمن تسلیم نخواهد شد.

سلیمی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت در جامعه گفت: اگر استقامت و پایداری در زندگی و جامعه وجود نداشته باشد، دشمنان بارها اشتباهات گذشته خود را تکرار خواهند کرد و ملت باید در برابر زیاده‌خواهی و فشار قدرت‌های خارجی هوشیار باشد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان راهی جز مقاومت و ایستادگی ندارد و ملت ایران نیز نشان داده است که در برابر فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت در منطقه تصریح کرد: امروز جریان مقاومت در نقاط مختلف جهان با تکیه بر قدرت ایمان، پشتیبانی مردم و انسجام داخلی در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده است و این ایستادگی نشان‌دهنده ظرفیت بالای ملت‌های آزاده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل برخورداری از اعتقاد، رهبری و پشتوانه مردمی، در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده و جوانان این کشور با روحیه انقلابی و ایمانی اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

سلیمی با اشاره به نقش وحدت و انسجام در مقابله با دشمنان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ملت ایران، وحدت و انسجام مردم در کنار رهبری است و هرچه این انسجام بیشتر باشد، دشمنان نیز در رسیدن به اهداف خود ناکام‌تر خواهند شد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب همچنین نسبت به برخی فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت‌ها هشدار داد و گفت: امروز رسانه‌های دشمن تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاها، موجب نگرانی و سرگردانی مردم شوند.

وی افزود: مردم در طول سال‌های گذشته بارها در برابر مشکلات و فشارهای اقتصادی صبر و مقاومت کرده‌اند و امروز نیز این شرایط می‌تواند آزمونی برای صبر، بصیرت و استقامت ملت ایران باشد.

سلیمی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با جدیت بیشتری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را دنبال کنند و اجازه ندهند فشارهای اقتصادی به عاملی برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه تبدیل شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت روحیه مقاومت گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری، وحدت و انسجام می‌تواند از مشکلات عبور کند و ان‌شاءالله با استقامت و حرکت در مسیر انقلاب، آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم خواهد خورد.