به گزارش خبرنگار مهر، وحید خیرآبادی ظهر جمعه در سفر به استان ایلام، با اشاره به پتانسیلهای بالای طبیعی این استان، اظهار داشت: ایلام با وجود داشتن ظرفیتهای منحصربهفردی مانند چشمه قیر و عار خفاش، آب گرم دهلران، منطقه حفاظتشده مانشت و قلارنگ و سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی، متأسفانه در زمینه ایجاد مناطق حفاظتشده با عقبماندگی تاریخی مواجه است.
وی با بیان اینکه هماکنون ۳۳۰ منطقه چهارگانه با مساحت ۲۰ میلیون هکتار در کشور تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد، افزود: سهم استان ایلام از این مناطق تنها ۷ درصد است و این رقم در مقایسه با میانگین کشوری بسیار پایین است و این شکاف، ضرورت برنامهریزی جدی برای افزایش سهم استان از مناطق حفاظتشده را دوچندان کرده است.
مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برنامههای توسعهای این سازمان در استان ایلام، تصریح کرد: برنامه دو سالهای برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز مناطق حفاظتشده، به ویژه منطقه حفاظتشده کولگ، تدوین شده است و با تخصیص اعتبارات لازم، به دنبال تجهیز این مناطق به سامانههای پایش تصویری و هوش مصنوعی هستیم تا بتوانیم نظارت دقیقتری بر عرصههای طبیعی داشته باشیم.
خیرآبادی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه محیطبانی استان، خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر هزار هکتار باید یک محیطبان فعال باشد، اما در استان ایلام، تنها ۶۵ محیطبان برای حفاظت از ۲ میلیون هکتار عرصه طبیعی فعالیت میکنند که این عدد با استانداردهای جهانی فاصله چندبرابری دارد و این کمبود، یکی از چالشهای جدی پیش روی حفاظت از مناطق طبیعی استان است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات و جذب نیروهای متخصص، شاهد ارتقای سطح حفاظت از این سرمایههای ملی باشیم.
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