اختصاص ۲ قطعه زمین نهضت ملی مسکن به جامعه هدف بهزیستی کامیاران

پرویز ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین مسکن برای افراد دارای معلولیت و خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است و در همین راستا پیگیری برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خانه‌دار شدن این افراد در شهرستان‌های استان ادامه دارد.

وی افزود: در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، ۲ قطعه زمین واقع در شهرک ورمهنگ کامیاران برای استفاده جامعه هدف بهزیستی این شهرستان اختصاص یافته است و این اقدام می‌تواند بخشی از نیازهای مسکن افراد دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند را پاسخ دهد.

معاون توسعه، کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از جامعه هدف بهزیستی گفت: تأمین مسکن مناسب یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توانمندسازی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود و باید در کنار سایر خدمات حمایتی با جدیت دنبال شود.

ساعدی در پاسخ به پرسشی درباره نیازهای حوزه مسکن جامعه هدف بهزیستی کامیاران عنوان کرد: علاوه بر زمین اختصاص‌یافته در قالب نهضت ملی مسکن، تأمین زمین رایگان در روستاهای بخش مرکزی و موچش می‌تواند زمینه مناسبی برای ساخت مسکن مددجویان فراهم کند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز می‌تواند در تأمین هزینه‌های مرتبط با ساخت مسکن افراد دارای معلولیت مؤثر باشد و انتظار می‌رود این موضوع در برنامه‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهزیستی کردستان خاطرنشان کرد: حل مسئله مسکن جامعه هدف نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است و هر میزان حمایت در زمینه تأمین زمین و منابع مالی، می‌تواند روند خانه‌دار شدن افراد دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند را تسریع کند.

ساعدی تأکید کرد: بهزیستی کردستان موضوع مسکن جامعه هدف را به عنوان یکی از محورهای مهم توانمندسازی دنبال می‌کند و توسعه همکاری‌ها برای تأمین زمین و منابع مورد نیاز، می‌تواند به کاهش مشکلات این قشر کمک کند.