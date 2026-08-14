به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بهارستان با اشاره به اهمیت نهاد خانواده، حجاب و عفاف را از مؤلفه‌های مهم فرهنگ دینی و اجتماعی دانست و گفت: زیست عفیفانه و حفظ بنیان خانواده از مهم‌ترین جلوه‌های ایمان و تقوا در عرصه اجتماعی است.

وی با انتقاد از رواج پوشش‌های نامتعارف، خواستار شناسایی و برخورد با «شبکه‌های سازمان‌یافته هنجارشکن» شد و افزود: مقابله با جریان‌هایی که به‌صورت نظام‌مند به دنبال قبح‌شکنی و ایجاد فضای ناسالم فرهنگی هستند، ضروری است.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جدایی بحرین از ایران در ۲۳ مرداد، این رویداد را از «اشتباهات راهبردی» دوران طاغوت دانست و گفت: حضور پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، یکی از پیامدهای این تصمیم در معادلات امنیتی منطقه است.

موسوی همچنین با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، آن را نقطه‌ای در تشدید وابستگی حکومت طاغوت به آمریکا دانست و بر ضرورت درس گرفتن از تحولات تاریخی تأکید کرد.

وی در ادامه، استقلال سیاسی ایران را از عوامل اصلی تقابل تهران و واشنگتن دانست و گفت: ملت ایران امروز برای منافع خود تصمیم می‌گیرد، از آمریکا هراسی ندارد و خواهان پایان حضور این کشور در منطقه است.

خطیب جمعه گلستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع قیمت بنزین تأکید کرد که اصلاح این حوزه باید فراتر از افزایش قیمت دیده شود و با شفافیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد.

او افزود: افزایش قیمت، اگر اجتناب‌ناپذیر باشد، نباید نخستین و شدیدترین راهکار باشد.