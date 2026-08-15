به گزارش خبرنگار مهر، لیگ بیست‌وششم برای پرسپولیس از جایی آغاز شد که کمتر کسی انتظار داشت این تیم در چنین فاصله کوتاهی تا شروع فصل، با ترکیبی تا این اندازه متفاوت وارد مسابقات شود.

سرخپوشان پایتخت امروز در قزوین به مصاف شمس‌آذر می‌روند؛ اما آنچه این بازی را برای پرسپولیسی‌ها متفاوت کرده، تنها نخستین مسابقه فصل نیست بلکه تیمی است که قرار است برای اولین بار در یک رقابت رسمی، با چهره جدید خود به میدان برود.

پرسپولیس در تابستان تصمیم گرفت بخشی از نسل قدیمی خود را کنار بگذارد و به سمت جوانگرایی حرکت کند؛ تصمیمی که باعث شد میانگین سنی فهرست این تیم نسبت به گذشته حدود هشت سال کاهش پیدا کند. جدایی نفراتی همچون امید عالیشاه، سروش رفیعی، میلاد سرلک و مرتضی پورعلی‌گنجی و ورود بازیکنانی مانند پوریا لطیفی‌فر، پوریا شهرآبادی، دانیال ایری و محمدمهدی زارع، تصویری متفاوت از پرسپولیس ساخته است.

این تغییر البته تنها به عدد میانگین سنی محدود نمی‌شود. پرسپولیس تلاش کرده در کنار جوان‌تر کردن تیم، بازیکنانی را به خدمت بگیرد که بتوانند در آینده بخشی از ستون‌های اصلی تیم باشند. حضور ابوالفضل جلالی و مهدی تیکدری‌نژاد نیز در همین راستا قابل ارزیابی است؛ بازیکنانی که قرار است به ترکیب تازه سرخپوشان عمق بیشتری بدهند و راهی برای تغییر نسل در این تیم باز کنند.

تارتار و بزرگ‌ترین آزمون دوران مربیگری

مهدی تارتار پس از نزدیک به ۱۵‌سال حضور مستمر در قامت سرمربی در لیگ برتر، بالاخره به نیمکتی رسیده که سال‌ها یکی از مهم‌ترین آرزوهای دوران مربیگری‌اش بوده است. نیمکت پرسپولیس اما با تمام نیمکت‌هایی که تارتار پیش از این تجربه کرده تفاوت دارد.

تارتار به خوبی می‌داند که در پرسپولیس فرصت آزمون و خطا بسیار محدود است. اینجا حتی پیروزی‌های اقتصادی و یک بر صفر نیز همیشه رضایت‌بخش نیست و هوادار علاوه بر نتیجه، تیمی می‌خواهد که شخصیت یک مدعی قهرمانی را در زمین نشان دهد.

این موضوع برای تارتار یک چالش جدی است. مربی‌ که طی سال‌های گذشته اغلب تیم‌هایش را با رویکردی محتاطانه‌تر روانه میدان کرده و در بسیاری از مسابقات ترجیح داده ابتدا ساختار دفاعی تیمش را مستحکم کند و سپس برای رسیدن به موقعیت گل برنامه‌ریزی کند.

حالا او باید با پرسپولیس متفاوتی کار کند. تیمی که انتظار از آن عقب نشستن و منتظر ماندن نیست. پرسپولیس باید بازی کند، مالکیت داشته باشد، موقعیت بسازد و مهم‌تر از همه، برنده شود. این همان جایی است که تارتار باید ثابت کند حضور در بزرگ‌ترین نیمکت دوران مربیگری‌اش، تنها یک اتفاق مهم در کارنامه او نیست و می‌تواند نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در تفکرات فنی‌اش باشد.

شمس‌آذر نخستین محک تیم تازه

اولین آزمون نیز مقابل شمس‌آذر در قزوین است که شاید روی کاغذ برای پرسپولیس ساده به نظر برسد اما می‌تواند از نظر شناخت ترکیب جدید و میزان هماهنگی نفرات، بسیار مهم باشد.

تارتار در این بازی باید میان تجربه و جوانی تعادل ایجاد کند. بازیکنان جوانی که برای نخستین بار فشار پیراهن پرسپولیس را در یک مسابقه رسمی تجربه می‌کنند، باید خیلی زود با فضای مسابقه‌ای آشنا شوند که هر اشتباه آن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.

پرسپولیس البته بازیکنان شاخصی در اختیار دارد؛ نفراتی که هر کدام می‌توانند آرزوی بسیاری از تیم‌های لیگ برتری باشند. همین مسئله باعث می‌شود انتظار از سرخپوشان بیشتر شود. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان کمبود مهره را بهانه کرد و تارتار باید خیلی زود نشان دهد تیمش از نظر تاکتیکی چه تفاوتی با تیم‌هایی دارد که طی سال‌های گذشته هدایت کرده است.

طرحی نو برای تیمی نو

پرسپولیس امروز در واقع فقط فصل جدید را شروع نمی‌کند؛ یک دوره تازه را نیز آغاز خواهد کرد. تیمی که بخش قابل توجهی از چهره‌های قدیمی خود را از دست داده و حالا قرار است با بازیکنانی جوان‌تر و انگیزه‌هایی تازه، دوباره برای قهرمانی بجنگد.

این تغییر نسل اگرچه می‌تواند در هفته‌های ابتدایی هزینه‌هایی داشته باشد، اما در صورت مدیریت درست، ظرفیت ساختن تیمی را دارد که چند سال آینده پرسپولیس را نیز تضمین کند. مسئله اصلی این است که تارتار چقدر می‌تواند این تغییر را مدیریت کند و چقدر حاضر است در افکار تاکتیکی خود نیز دست به تغییر بزند. او حالا دیگر نمی‌تواند صرفاً با همان نسخه‌ای که سال‌ها در لیگ برتر استفاده کرده، پرسپولیس را اداره کند. تیم تازه، بازیکنان تازه و انتظارات تازه، نسخه تازه‌ای می‌خواهند.

کولاک استقلال سمت پرسپولیس آمد!

شروع لیگ برای سرخپوشان از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. استقلال، رقیب سنتی پرسپولیس، فصل جدید را با پیروزی پرقدرت مقابل مس شهر بابک آغاز کرده و طبیعی است که هواداران سرخپوش انتظار داشته باشند تیمشان نیز خیلی زود پاسخ این نتیجه را در زمین بدهد.

پرسپولیس نمی‌تواند لیگ را با تردید آغاز کند. تیمی که برای قهرمانی بسته شده و یکی از گران‌ترین فهرست‌های فوتبال ایران را در اختیار دارد، باید از همان هفته نخست نشانه‌های یک مدعی واقعی را نشان دهد.

امروز در قزوین، بنابراین فقط یک بازی ۹۰ دقیقه‌ای در انتظار پرسپولیس نیست. این مسابقه نخستین تصویر واقعی از تیم جدید تارتار است؛ تیمی که جوان‌تر شده، پوست انداخته و حالا باید ثابت کند این تغییرات صرفاً جابه‌جایی چند نام نبوده است. نوین‌ترین پرسپولیس تاریخ لیگ برتر امروز وارد زمین می‌شود؛ حالا نوبت تارتار است که برای این تیم نو، طرحی نو دراندازد.