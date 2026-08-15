به گزارش خبرنگار مهر، بررسی عملکرد پرسپولیس در دو فصل گذشته نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از گل‌های دریافتی این تیم روی ارسال‌ها از جناحین و ضعف در مهار توپ‌های هوایی رقم خورده است؛ موضوعی که کادر فنی جدید سرخپوشان را به فکر تغییر در ساختار فیزیکی تیم انداخت.

پرسپولیس در همین راستا در کنار کنار گذاشتن چند بازیکن باتجربه، سراغ نفرات جوان‌تر و بلند قامت‌تری رفت. حضور بازیکنانی همچون دانیال ایری، محمدمهدی زارع، محمدمهدی محبی، پوریا لطیفی فر و پوریا شهرآبادی باعث شد میانگین قدی فهرست سرخپوشان نسبت به سه فصل گذشته حدود ۹ سانتی‌متر افزایش پیدا کند.

این تغییر تنها یک آمار ظاهری نیست و بخشی از برنامه تارتار برای تقویت ساختار دفاعی و افزایش توان تیم در دوئل‌های هوایی محسوب می‌شود؛ به‌خصوص در مسابقاتی که ارسال از کناره‌ها و ضربات ایستگاهی می‌تواند سرنوشت بازی را تعیین کند.

پرسپولیس حالا با تیمی جوان‌تر و بلند قامت‌تر وارد لیگ بیست‌وششم شده و باید دید این تغییر فیزیکی تا چه اندازه می‌تواند یکی از نقاط ضعف قدیمی سرخپوشان را در جریان مسابقات برطرف کند.