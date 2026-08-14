دستگیری قاتل در چرام کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع درگیری مسلحانه میان چند جوان و وقوع یک فقره قتل در شهرستان چرام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان چرام با حضور میدانی جانشین فرمانده انتظامی استان و با رعایت ملاحظات امنیتی و انجام اقدامات تجسسی، نسبت به کنترل و آرام‌سازی شرایط اقدام کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مأموران با انجام تحقیقات فنی و تخصصی، هویت قاتل را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را کمتر از ۴۸ ساعت به همراه پنج نفر دیگر از افراد حاضر در درگیری دستگیر کردند.

سردار صالحی با اشاره به رضایتمندی شهروندان و خانواده و طایفه مقتول از اقدام به‌موقع پلیس، گفت: قاتل و پنج نفر دیگر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه درگیری مسلحانه یا وقوع قتل، خونسردی خود را حفظ کرده و موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.