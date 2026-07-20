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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

پایان خونین درگیری مسلحانه در بویراحمد؛ قاتل پس از قتل خودکشی کرد

پایان خونین درگیری مسلحانه در بویراحمد؛ قاتل پس از قتل خودکشی کرد

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک درگیری مسلحانه در شهرستان بویراحمد خبر داد که در جریان آن یک نفر به قتل رسید و ضارب نیز پس از ارتکاب قتل با شلیک به سر خود جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از وقوع یک درگیری مسلحانه در شهرستان بویراحمد خبر داد که در پی آن دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در شهرستان بویراحمد، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد فردی مسلح با استفاده از یک قبضه سلاح کمری، شخصی را به دلایل نامشخص به قتل رسانده است.

وی تصریح کرد: ضارب نیز بلافاصله پس از ارتکاب قتل، با شلیک گلوله به سر خود اقدام به خودکشی کرد و در محل جان باخت.

سردار صالحی با بیان اینکه انگیزه قاتل و ابعاد این حادثه در دست بررسی است، گفت: تحقیقات تکمیلی با هماهنگی مرجع قضائی توسط مأموران انتظامی ادامه دارد.

کد مطلب 6893651

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