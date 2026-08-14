فرماندار قشم: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری درباره آخرین وضعیت آلودگی نفتی در سواحل قشم اظهار کرد: در تاریخ ۱۹ مردادماه از مشاهده لکه‌های نفتی روی دریا مطلع شدیم و به‌مجرد اطلاع، اداره بنادر و دریانوردی و محیط زیست وارد عمل شدند و به‌صورت میدانی وضعیت جزیره را رصد کردند.

وی افزود: از همان ابتدا پاکسازی سطح دریا در دستور کار قرار گرفت. شناور ویژه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده و امکان پاشش مواد شیمیایی برای پاکسازی لکه‌های نفتی را دارد، طی دو روز گذشته فعالیت خود را انجام داده است. این شناور روز گذشته یک دور کامل پیرامون جزیره را طی کرد و هر جا لکه نفتی مشاهده شد، عملیات پاکسازی را انجام داد.

فرماندار قشم ادامه داد: این شناور امروز نیز فعالیت خود را آغاز کرده و اطراف جزیره قشم و جزیره هنگام را رصد می‌کند تا در صورت مشاهده لکه‌های نفتی، بلافاصله عملیات پاکسازی انجام شود.

امیرتیموری با بیان اینکه ابتدا باید سطح دریا پاکسازی شود تا امکان پاکسازی کامل ساحل فراهم شود، گفت: به موازات این اقدامات، اداره بنادر و دریانوردی نشست‌های آموزشی برای بهره‌برداران حوزه ماهی و میگو برگزار کرده و تجهیزات لازم برای جلوگیری از ورود آلودگی به مراکز حساس، به‌ویژه آب‌شیرین‌کن‌ها، در اختیار آنها قرار داده است. پد و بوم‌های ویژه جذب مواد نفتی نیز در اختیار مراکز مربوط قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازدید میدانی امروز مسئولان شهرستان از مناطق مختلف گفت: صبح امروز به همراه مدیران و مسئولان ذی‌ربط شهرستان، از جمله محیط زیست، اداره بنادر و دریانوردی، منطقه آزاد، دهیاری، بخشداری و معاونت مربوطه فرمانداری، از چند منطقه بازدید داشتیم.

فرماندار قشم افزود: ابتدا از سوزا بازدید کردیم که خوشبختانه اقدامات خوبی در آنجا انجام شده بود؛ هم دریا پاکسازی شده و هم بخش عمده ساحل پاکسازی شده بود. تنها بخش کوچکی باقی مانده که مقرر شد شهردار، شورای شهر و مسئولان مربوطه نسبت به لایه‌برداری و تکمیل عملیات پاکسازی اقدام کنند.

امیرتیموری درباره وضعیت فعلی سوزا نیز اظهار کرد: در زمان بازدید، هنوز لکه‌هایی از مواد نفتی روی آب مشاهده می‌شد و به‌مجرد اینکه این لکه‌ها پاکسازی شوند، عملیات پاکسازی ساحل نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

وی درباره وضعیت ساحل نقاشه گفت: از ساحل نقاشه نیز بازدید داشتیم و خوشبختانه وضعیت مناسب بود و لکه‌های نفتی روی آب مشاهده نکردیم. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز همچنان در حال انجام وظایف خود هستند.

فرماندار قشم درباره اخبار منتشرشده پیرامون آلودگی جنگل‌های حرا به مواد نفتی تصریح کرد: بازدید میدانی از مناطق مختلف انجام شد. در ساحل نقاشه، تعداد محدودی از درختان حرا که توسط منابع طبیعی کاشته شده بودند، مقداری تحت تأثیر آلودگی قرار گرفته‌اند، اما سایر سواحل و جنگل‌های حرا با مشکل خاصی مواجه نیستند.

امیرتیموری تأکید کرد: سواحل سهیلی، بندر سلخ، کورزین، شیب‌دراز و طبل، بر اساس بازدیدها و پایش‌های انجام‌شده، عاری از مواد نفتی هستند. از مردم و شهروندان عزیز درخواست می‌کنم اخبار را با دقت دنبال کنند و برای اطلاع از وضعیت، به مشاهدات و گزارش‌های دقیق و میدانی توجه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروها و دستگاه‌های مسئول به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش و پیگیری وضعیت هستند و خوشبختانه شرایط فعلی عادی و نرمال است. موضوع تحت کنترل قرار دارد و پاکسازی دریا و پس از آن سواحل با جدیت دنبال می‌شود.