آلودگی نفتی ۳.۲ هکتار از سواحل قشم؛ عملیات پاکسازی ادامه دارد

احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی آلودگی نفتی در بخشهایی از سواحل جنوبی جزیره قشم و محدوده جزیره هنگام خبر داد و گفت: عملیات پایش، کنترل، جمعآوری و پاکسازی این آلودگی با بسیج ظرفیت دستگاههای اجرایی، نیروهای عملیاتی، جوامع محلی، صیادان و تشکلهای محیطزیستی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی و گشتهای دریایی و ساحلی کارشناسان محیط زیست اظهار کرد: آلودگی نفتی در جنوب جزیره قشم، سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه، محدوده جنگلهای حرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمالشرقی جزیره هنگام و بخشهایی از آبهای ساحلی حدفاصل قشم و هنگام مشاهده شده است.
لاهیجانزاده افزود: برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۳.۲ هکتار از سواحل درگیر آلودگی شده و وسعت آلودگی در آبهای ساحلی نیز حدود ۹ هکتار برآورد میشود. بررسیهای میدانی و گشتهای دریایی نشان میدهد منشأ آلودگی دریایی بوده و جریانهای دریایی و بادهای موسمی در انتقال آن به سمت خط ساحلی مؤثر بودهاند.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: عمق نفوذ آلودگی در بخشهایی از ساحل بهطور متوسط حدود ۱۰ سانتیمتر و در برخی مناطق کمعمق دریایی تا حدود ۳۰ سانتیمتر برآورد شده است.
وی با اشاره به مشاهده تاربالهای متعدد در سواحل شمالشرقی جزیره هنگام و مسیر دریایی بین قشم و هنگام گفت: این موضوع احتمال گسترش آلودگی به محدودههای فراتر از مناطق شناساییشده اولیه را مطرح میکند و به همین دلیل پایش مستمر و گسترده منطقه همچنان در دستور کار کارشناسان قرار دارد.
لاهیجانزاده، ساحل شیبدراز را یکی از نقاط حساس منطقه عنوان کرد و گفت: این ساحل از زیستگاهها و سایتهای مهم تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است و به همین دلیل حفاظت از آن در جریان عملیات پاکسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین درباره وضعیت ساحل نقاشه اظهار کرد: در این منطقه لکههای قیری و قیروارهای بهصورت پراکنده مشاهده شده که نشاندهنده رسوب ترکیبات سنگین نفتی بر روی بستر شنی و ماسهای است. در بخشهایی از سواحل جزیره هنگام نیز آلودگی هم در آب و هم در ساحل مشاهده شده و بررسی وضعیت سایر مناطق همچنان ادامه دارد.
بسیج ظرفیت دستگاههای اجرایی برای پاکسازی
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از نخستین ساعات شناسایی آلودگی، تیمهای تخصصی محیط زیست در منطقه حضور یافتهاند، گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اعزام تیمهایی متشکل از مدیرکل، معاونان و کارشناسان حوزه دریایی و شهرستان قشم، پایش گسترده مناطق ساحلی و دریایی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: همکاران سازمان حفاظت محیط زیست در ستاد و استان هرمزگان نیز با استفاده از ظرفیت کارشناسی و اجرایی خود، ارزیابی دامنه آلودگی، پایش کیفیت آب و رسوبات و هماهنگی برای اجرای عملیات پاکسازی را بهصورت مستمر دنبال میکنند.
لاهیجانزاده ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و نیروهای عملیاتی این مجموعه نیز در کنترل، جمعآوری و پاکسازی آلودگی مشارکت فعال دارند و ظرفیتهای دریایی و عملیاتی موجود برای مقابله با آلودگی به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به نقش استانداری هرمزگان و ستاد مدیریت بحران استان گفت: با توجه به شرایط خاص موجود و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بسیج امکانات استان برای مدیریت این وضعیت در حال انجام است.
به گفته معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، منطقه آزاد قشم، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای اجرایی و خدماتی منطقه نیز در این عملیات مشارکت دارند و همکاری بینبخشی دستگاههای مسئول موجب استمرار عملیات پایش و پاکسازی شده است.
مشارکت صیادان و جوامع محلی در پاکسازی
لاهیجانزاده حضور جوامع محلی، نیروهای مردمی، صیادان و سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی را یکی از نقاط قوت عملیات مقابله با آلودگی دانست و گفت: این گروهها با حضور میدانی در سواحل و مشارکت در جمعآوری مواد نفتی و پاکسازی مناطق آلوده، کمک قابل توجهی به سرعت بخشیدن به عملیات کردهاند.
وی افزود: عملیات پاکسازی با استفاده از روشهای مکانیکی و مواد و تجهیزات جاذب در حال انجام است و همزمان پایش کیفی آب و رسوبات نیز ادامه دارد تا اثربخشی اقدامات ارزیابی و از گسترش آلودگی به مناطق حساستر جلوگیری شود.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: با توجه به از ترکیبات نفتی به بستر ساحلی، پاکسازی کامل و بازگشت منطقه به شرایط پیش از آلودگی نیازمند استمرار عملیات، پایشهای تخصصی و اجرای اقدامات تکمیلی است.
وی در پایان از تلاش نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، استانداری و ستاد مدیریت بحران استان، منطقه آزاد قشم، شهرداریها، دهیاریها، نیروهای عملیاتی و همچنین جوامع محلی، صیادان و تشکلهای محیطزیستی قدردانی کرد و گفت: همکاری و همدلی میان دستگاههای اجرایی و مردم منطقه نشان میدهد مدیریت مشارکتی و بسیج ظرفیتهای دولتی و مردمی میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل آثار آلودگیهای محیطزیستی و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور داشته باشد.
لاهیجانزاده همچنین از سمنها، تشکلهای محیطزیستی، جوامع محلی و نیروهای مردمی خواست همکاری خود را با دستگاههای مسئول ادامه دهند و در چارچوب هماهنگی با تیمهای عملیاتی، در پایش، کنترل و پاکسازی سواحل و حفاظت از زیستگاههای حساس منطقه مشارکت کنند.
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