جزئیات جدید از آلودگی نفتی در سواحل قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید صدیقی، از رسیدن آلودگی نفتی به بخشهایی از سواحل جزیره قشم خبر داد و اظهار کرد: آلودگی نفتی در محدوده شیبدراز و روستای نقاشه مشاهده شده و عملیات پاکسازی در این مناطق در حال انجام است.
صدیقی افزود: کمتر از یک کیلومتر از سواحل منطقه شیبدراز قشم دچار آلودگی نفتی شده است که بررسیهای میدانی روز گذشته انجام و بخشی از آلودگی نیز پاکسازی شد.
وی بیان کرد: امروز هماهنگیهای لازم برای پاکسازی کامل این محدوده انجام شده و پیشبینی میشود عملیات پاکسازی ساحل تا پایان امروز بهطور کامل انجام شود.
صدیقی با اشاره به وضعیت آلودگی در آب و ساحل شیبدراز گفت: در این منطقه هم لکه نفتی در آب مشاهده شده و هم بخشی از آلودگی به ساحل رسیده است.
مدیرکل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از رسیدن آلودگی نفتی به روستای نقاشه خبر داد و گفت: در این محدوده، در بخش ساحلی نزدیک اسکله صیادی به سمت شرق، در حدود ۲ کیلومتر از ساحل، تارهای ریز نفتی مشاهده شده است.
وی ادامه داد: آلودگی همچنین در فاصله حدود ۷۰۰ متری از ساحل شنی مشاهده شده که به صورت یک لایه نازک و نقاط پراکنده در ساحل قرار گرفته است.
صدیقی درباره وضعیت خور نقاشه نیز گفت: در این محدوده تعدادی نهال حرا کاشته شده که حدود ۱۰۰ نهال را شامل میشود. مقدار محدودی از آلودگی نفتی به این منطقه رسیده و هماهنگیها برای پاکسازی آن در حال انجام است.
وی تصریح کرد: خور نقاشه جزو مناطق حفاظتشده نیست و در آن تعدادی درخت توسط منابع طبیعی کاشته شده است.
بررسی وضعیت لاکپشتهای شیبدراز
مدیرکل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشاهده لاکپشتها در محدوده شیبدراز گفت: لاکپشتهایی در این منطقه مشاهده شدهاند و وضعیت آنها در حال بررسی است.
صدیقی افزود: در صورت مشخص شدن آلودگی نفتی لاکپشتها، اقدامات لازم برای خارج کردن آنها از منطقه و شستوشو با آب شیرین انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: بررسی وضعیت آلودگی در سواحل و آبهای منطقه همچنان ادامه دارد و عملیات پاکسازی نیز در نقاط آلوده در حال پیگیری است.
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