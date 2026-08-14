خط و نشان تراکتور برای حریفان با مهاجم جدیدش/ پیکان دنده نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم‌های تراکتور و پیکان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان جواد نکونام با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود پیش افتادند. شهریار مغانلو (۳۴ و ۶+۴۵) برای تراکتور گلزنی کرد.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی(هادی حبیبی نژاد -۶)، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو(۷۵- تومیسلاو اشترااکالی)

ترکیب پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، فرید امیری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی‌اصغر اعرابی، نیما احمدی و ایلیا احمدی.

نیمه اول با اخراج و خبر بد!

در این نیمه تراکتور بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و چند موقعیت مناسب برای باز کردن دروازه پیکان داشت.

امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۱۱ و محمد نادری در دقیقه ۲۲ با شوت‌های خود دروازه پیکان را تهدید کردند.

ابتدای مسابقه به دلیل مصدومیت ترابی باعث شد تا بازیکن تاثیرگذار تراکتور در دقیقه ۶ هز زمین مسابقه خارح شود. در دقیقه ۲۵ شهریار مغانلو در موقعیتی تک‌به‌تک صاحب فرصت شد که حسین پورحمیدی موفق به مهار ضربه مهاجم تراکتور شد.

مغانلو در دقیقه ۳۱ نیز به دنبال اشتباه مدافعان پیکان بار دیگر در موقعیت مناسب گلزنی قرار گرفت، اما نتوانست ضربه نهایی را به خوبی بزند.

در نهایت مهاجم تراکتور در دقیقه ۳۴ موفق شد قفل دروازه پیکان را باز کند. روی اشتباه مدافعان پیکان، مهدی زائرکاظمینی توپ را به مغانلو رساند و این مهاجم پس از عبور از نیما احمدی، ضربه خود را از حسین پورحمیدی عبور داد تا تراکتور یک بر صفر پیش بیفتد.

نیما احمدی مدافع جوان پیکان نیز در آخرین دقیقه از نیمه اول مسابقهربه دلیل خطا روی زائرکاظمینی با کارت قرمز کوپال ناظمی از زمین مسابقه اخراج شد.

پس از این اخراج تراکتور روی ضربه ارسالی توانست دومین گل خود را روی تاثیرگذاری زائرکاظمینی که به تیر خوردند و توپ به مغانلو رسید گل دوم را به ثمر برساند.

نیمه دوم به سبک مدیریت نکو!

تراکتور در نیمه دوم با وجود ۱۰ نفره بودن پیکان تصمیم گرفت بازی را مدیریت کند و تنها با استفاده از توپ های ارسالی از جناحین خلق موقعیت کند. این تیم در ۴۵ دقیقه دوم توانست ۳ موقعیت گلزنی دیگر هم پیدا کند اما هیچ کام تبدیل به گل نشد تا بازی با همان دو گل مغانلو به پایان برسد.