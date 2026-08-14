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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

هفته نخست لیگ بیست‌وششم؛

فرار خیبر از باخت خانگی/ فجر قدر گل به خودی را ندانست

فرار خیبر از باخت خانگی/ فجر قدر گل به خودی را ندانست

تیم فوتبال خیبر خرم آباد در شب میزبانی از فجر تن به تساوی در هفته نخست لیگ برتر فصل جاری داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال خیبر خرم آباد و فجر شهیدسپاسی شیراز از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه‌ امروز جمعه برگزار شد که دیدار دو تیم با تساوی یک - یک به پایان رسید. مسعود محبی (۲۵- گل به خودی) برای فجر و حسین شنانی (۸۱) برای خیبر گلزنی کردند.

این دیدار که با استقبال گسترده طرفداران خیبر در خرم آباد برگزار شد به دلیل استفاده از مواد دودزا در ابتدای مسابقه با تاخیر روبرو شد.

فجری ها با استفاده از بازی دفاعی و همچنین دفاع کم نقص مقابل میزبان لرستانی توانست از دروازه اش دفاع کند.

شاگردان رسول خطیبی در دقیقه ۲۵ روی اشتباه مسعود محبی مدافع خیبر نخستین گل به خودی فصل بیست و ششم را چشید تا شاگردان فراز کمالوند برای جبران این گل حسابی به زحمت بیفتند.

با این حال حملات پردامنه خیبری ها بالاخره روی نفوذ حسین شنانی از جناح چپ و دربیل مدافع فجر باعث شد تا ورزشگاه در دقیقه ۸۱ با گل این بازیکن منفجر شود و خیبر از شکست بگریزد.

کد مطلب 6916531

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