گرد و خاک مهمان خراسان جنوبی می شود

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا صبح سه شنبه تغییرات دمایی برای خراسان جنوبی ناچیز پیش بینی می شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: تا اواسط هفته و به ویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک را خواهیم داشت.
لطفی تأکید کرد: گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا و ماهش دید افقی به ویژه در نیمه شرقی و بخش مرکزی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مرز شرقی و مناطق مستعد طوفان گرد و خاک موجب بروز خسارت می شود.
لطفی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۸ درجه سردترین نقطه خراسان جنوبی و دهسلم با ۴۵ درجه گرمترین نقطه استان است.
وی تصریح کرد: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعت ۲۱ و در گرمترین ساعت ۳۶ درجه بوده است.
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