گرد و خاک مهمان خراسان جنوبی می شود

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا صبح سه شنبه تغییرات دمایی برای خراسان جنوبی ناچیز پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: تا اواسط هفته و به ویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک را خواهیم داشت.

لطفی تأکید کرد: گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا و ماهش دید افقی به ویژه در نیمه شرقی و بخش مرکزی خواهد شد.

وی ادامه داد: در مرز شرقی و مناطق مستعد طوفان گرد و خاک موجب بروز خسارت می شود.

لطفی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۸ درجه سردترین نقطه خراسان جنوبی و دهسلم با ۴۵ درجه گرمترین نقطه استان است.

وی تصریح کرد: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعت ۲۱ و در گرمترین ساعت ۳۶ درجه بوده است.