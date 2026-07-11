سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی برای خراسان جنوبی تشدید وزش باد شدید تا نسبتا شدید پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: در شرق استان و مرز شرقی وزش باد همراه با گرد و خاک و در مناطق مستعد همراه با احتمال وقوع خسارت خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه وزش شدید باد هشدار سطح زرد صادر شده که این هشدار برای مرز شرقی و شهرستان نهبندان نارنجی است.

لطفی گفت: تغییرات دما در خراسان جنوبی در ۲۴ ساعت آینده ناچیز ولی از فردا روند کاهشی بوده و از گرمای هوا کاسته می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان آرین شهر با ۱۶ درجه و گرمترین نقطه استان طبس با ۴۶ درجه بوده است.

لطفی بیان کرد: همچنین بیرجند هم در سردترین ساعت ۱۷ درجه و در گرمترین ساعت ۳۷ درجه بوده است.