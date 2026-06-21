دمای هوای خراسان جنوبی افزایشی می شود

سمیه لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه برای روزهای آینده وزش باد شدید و نسبتا شدید همراه با وقوع گرد و خاک به ویژه برای روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: گرد و خاک کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در نقاط شرقی استان را به همراه خواهد داشت.

لطفی تأکید کرد: تا پایان هفته دمای هوا به طور نسبی افزایشی خواهد بود.

وی ادامه داد: تا پایان هفته پیشینه دمای غالب نقاط استان ۴۰ درجه و یا بالاتر از آن خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان بیرجند با ۱۶ درجه و گرمترین نقطه دهسلم با ۴۳ درجه بوده است.

لطفی افزود: دمای بیرجند در گرمترین ساعت به ۳۴ درجه رسیده است.

وی افزود: بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه درج با ۱۰۸ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.