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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

دمای هوای خراسان جنوبی افزایشی می شود

دمای هوای خراسان جنوبی افزایشی می شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا پایان هفته پیشینه دمای غالب نقاط استان ۴۰ درجه و یا بالاتر از آن خواهد بود.

سمیه لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه برای روزهای آینده وزش باد شدید و نسبتا شدید همراه با وقوع گرد و خاک به ویژه برای روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: گرد و خاک کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در نقاط شرقی استان را به همراه خواهد داشت.

لطفی تأکید کرد: تا پایان هفته دمای هوا به طور نسبی افزایشی خواهد بود.

وی ادامه داد: تا پایان هفته پیشینه دمای غالب نقاط استان ۴۰ درجه و یا بالاتر از آن خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان بیرجند با ۱۶ درجه و گرمترین نقطه دهسلم با ۴۳ درجه بوده است.

لطفی افزود: دمای بیرجند در گرمترین ساعت به ۳۴ درجه رسیده است.

وی افزود: بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه درج با ۱۰۸ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 6866926

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