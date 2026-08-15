یک هکتار اراضی ساحلی در لیسار تالش رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تصرفات غیرمجاز اراضی ملی، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش با هماهنگی مقامات قضایی این شهرستان، نسبت به رفع تصرف اراضی ساحلی در منطقه اوتار محله لیسار اقدام کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با بیان اینکه متصرف از بومیان منطقه بوده است، افزود: این فرد اقدام به محصورسازی و تصرف غیرقانونی عرصه‌های ساحلی کرده بود که پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، عملیات رفع تصرف به اجرا درآمد.

وی ارزش ریالی اراضی ساحلی بازپس‌گیری شده را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کرد و تأکید کرد: برخورد با متصرفان اراضی ملی بدون هیچ گونه مماشاتی ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در این حوزه را به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.