  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

یک هکتار اراضی ساحلی در لیسار تالش رفع تصرف شد

یک هکتار اراضی ساحلی در لیسار تالش رفع تصرف شد

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از رفع تصرف یک هکتار از اراضی ساحلی ملی در منطقه لیسار تالش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تصرفات غیرمجاز اراضی ملی، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش با هماهنگی مقامات قضایی این شهرستان، نسبت به رفع تصرف اراضی ساحلی در منطقه اوتار محله لیسار اقدام کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با بیان اینکه متصرف از بومیان منطقه بوده است، افزود: این فرد اقدام به محصورسازی و تصرف غیرقانونی عرصه‌های ساحلی کرده بود که پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، عملیات رفع تصرف به اجرا درآمد.

وی ارزش ریالی اراضی ساحلی بازپس‌گیری شده را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کرد و تأکید کرد: برخورد با متصرفان اراضی ملی بدون هیچ گونه مماشاتی ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در این حوزه را به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

کد مطلب 6916772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه