رفع تصرف داوطلبانه ۱۶ هزار مترمربع از اراضی ساحلی بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر نکویی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال و اراضی ملی و دولتی، با تلاش نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز، اراضی ساحلی واقع در پلاک ۲۵ لیوان هشتیکه به مساحت ۱۶ هزار و ۱۰۰ مترمربع به صورت داوطلبانه رفع تصرف شد.
وی افزود: ارزش منطقهای این عرصه بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده و این اقدام پس از برگزاری چندین نشست و گفتوگو با متصرفان و با حضور فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبان منطقه، نماینده واحد ممیزی و عوامل حفاظتی شهرستان، طی روزهای گذشته انجام شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: این اقدام در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور انجام شده و در جریان آن، قوانین مربوط به اراضی ساحلی و الزامات قانونی حفاظت از منابع طبیعی برای متصرفان تشریح و تفهیم شد.
نکویی خاطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز همواره با رویکرد تعامل و اقناع، در رفع تصرف اراضی ملی بهویژه به صورت داوطلبانه پیشگام بوده است.
